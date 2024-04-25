В Свердловской области усилят безопасность в майские праздники

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Мобилизация. Магнитогорск, автомат, оружие, безопасность, росгвардия, охрана, ак-74
На объектах транспортной инфраструктуры также усилят безопасность Фото:

В Свердловской области на время майских праздников усилят безопасность. С такой задачей к антитеррористической комиссии обратился губернатор Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информполитики региона.

«Период будет очень насыщенный. Хочу еще раз акцентировать внимание на принятом решении, в соответствии с которым проведение массовых мероприятий в регионе допускается только на объектах и территориях, где выполнены требования к их антитеррористической защищенности. Это требование должно быть соблюдено. Также считаю необходимым принять дополнительные меры безопасности, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры», — сказал Куйвашев.

Кроме того, на заседании обсудили профилактику идей терроризма и неонацизма. Губернатор добавил, что самыми уязвимыми в этой ситуации является молодежь, из-за чего антитеррористической комиссии поручили помочь региональному минобразования в проведении профилактики.

О мерах безопасности говорил и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он отметил, что в День Победы в этом году фейерверка не будет, так как в Историческом сквере, где традиционно запускают салют (после масштабного концерта), невозможно обеспечить безопасность. Также в городе воздержаться от массовых мероприятий, но с участием екатеринбуржцев пройдут мероприятия на категорийных площадках.

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В Свердловской области на время майских праздников усилят безопасность. С такой задачей к антитеррористической комиссии обратился губернатор Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информполитики региона. «Период будет очень насыщенный. Хочу еще раз акцентировать внимание на принятом решении, в соответствии с которым проведение массовых мероприятий в регионе допускается только на объектах и территориях, где выполнены требования к их антитеррористической защищенности. Это требование должно быть соблюдено. Также считаю необходимым принять дополнительные меры безопасности, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры», — сказал Куйвашев. Кроме того, на заседании обсудили профилактику идей терроризма и неонацизма. Губернатор добавил, что самыми уязвимыми в этой ситуации является молодежь, из-за чего антитеррористической комиссии поручили помочь региональному минобразования в проведении профилактики. О мерах безопасности говорил и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он отметил, что в День Победы в этом году фейерверка не будет, так как в Историческом сквере, где традиционно запускают салют (после масштабного концерта), невозможно обеспечить безопасность. Также в городе воздержаться от массовых мероприятий, но с участием екатеринбуржцев пройдут мероприятия на категорийных площадках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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