В Свердловской области усилят безопасность в майские праздники

25 апреля 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

На объектах транспортной инфраструктуры также усилят безопасность Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области на время майских праздников усилят безопасность. С такой задачей к антитеррористической комиссии обратился губернатор Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информполитики региона. «Период будет очень насыщенный. Хочу еще раз акцентировать внимание на принятом решении, в соответствии с которым проведение массовых мероприятий в регионе допускается только на объектах и территориях, где выполнены требования к их антитеррористической защищенности. Это требование должно быть соблюдено. Также считаю необходимым принять дополнительные меры безопасности, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры», — сказал Куйвашев. Кроме того, на заседании обсудили профилактику идей терроризма и неонацизма. Губернатор добавил, что самыми уязвимыми в этой ситуации является молодежь, из-за чего антитеррористической комиссии поручили помочь региональному минобразования в проведении профилактики. О мерах безопасности говорил и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он отметил, что в День Победы в этом году фейерверка не будет, так как в Историческом сквере, где традиционно запускают салют (после масштабного концерта), невозможно обеспечить безопасность. Также в городе воздержаться от массовых мероприятий, но с участием екатеринбуржцев пройдут мероприятия на категорийных площадках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области на время майских праздников усилят безопасность. С такой задачей к антитеррористической комиссии обратился губернатор Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информполитики региона. «Период будет очень насыщенный. Хочу еще раз акцентировать внимание на принятом решении, в соответствии с которым проведение массовых мероприятий в регионе допускается только на объектах и территориях, где выполнены требования к их антитеррористической защищенности. Это требование должно быть соблюдено. Также считаю необходимым принять дополнительные меры безопасности, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры», — сказал Куйвашев. Кроме того, на заседании обсудили профилактику идей терроризма и неонацизма. Губернатор добавил, что самыми уязвимыми в этой ситуации является молодежь, из-за чего антитеррористической комиссии поручили помочь региональному минобразования в проведении профилактики. О мерах безопасности говорил и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он отметил, что в День Победы в этом году фейерверка не будет, так как в Историческом сквере, где традиционно запускают салют (после масштабного концерта), невозможно обеспечить безопасность. Также в городе воздержаться от массовых мероприятий, но с участием екатеринбуржцев пройдут мероприятия на категорийных площадках.