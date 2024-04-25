Уровень воды в Тоболе в Кургане за 8 часов снизился на 5 сантиметров

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Микрорайон Глинки. Наводнение. Курган
Уровень воды в реке составляет 915 сантиметров Фото:

Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана к 18:00 снизился до 915 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». За восемь часов вода убыла на пять сантиметров.

«Курган, уровень реки Тобол. Отметка уровня воды 25 апреля в 18:00 составляет 915 сантиметров», — указано на интерактивной карте со ссылкой на синоптиков ЦГМС. За последние два часа уровень снизился на два сантиметра.

Ранее сообщалось, что 25 апреля уровень воды в Тоболе в Кургане за 12 часов снизился на 13 сантиметров и составил 920 сантиметров к 10:00. Редакция URA.RU продолжает следить за уровнем паводка в онлайн-трансляции.

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Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана к 18:00 снизился до 915 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». За восемь часов вода убыла на пять сантиметров. «Курган, уровень реки Тобол. Отметка уровня воды 25 апреля в 18:00 составляет 915 сантиметров», — указано на интерактивной карте со ссылкой на синоптиков ЦГМС. За последние два часа уровень снизился на два сантиметра. Ранее сообщалось, что 25 апреля уровень воды в Тоболе в Кургане за 12 часов снизился на 13 сантиметров и составил 920 сантиметров к 10:00. Редакция URA.RU продолжает следить за уровнем паводка в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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