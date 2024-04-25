Уровень воды в Тоболе в Кургане за 8 часов снизился на 5 сантиметров

25 апреля 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Уровень воды в реке составляет 915 сантиметров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана к 18:00 снизился до 915 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». За восемь часов вода убыла на пять сантиметров. «Курган, уровень реки Тобол. Отметка уровня воды 25 апреля в 18:00 составляет 915 сантиметров», — указано на интерактивной карте со ссылкой на синоптиков ЦГМС. За последние два часа уровень снизился на два сантиметра. Ранее сообщалось, что 25 апреля уровень воды в Тоболе в Кургане за 12 часов снизился на 13 сантиметров и составил 920 сантиметров к 10:00. Редакция URA.RU продолжает следить за уровнем паводка в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана к 18:00 снизился до 915 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». За восемь часов вода убыла на пять сантиметров. «Курган, уровень реки Тобол. Отметка уровня воды 25 апреля в 18:00 составляет 915 сантиметров», — указано на интерактивной карте со ссылкой на синоптиков ЦГМС. За последние два часа уровень снизился на два сантиметра. Ранее сообщалось, что 25 апреля уровень воды в Тоболе в Кургане за 12 часов снизился на 13 сантиметров и составил 920 сантиметров к 10:00. Редакция URA.RU продолжает следить за уровнем паводка в онлайн-трансляции.