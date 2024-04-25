Разведчик указал на слабое место ракет ATACMS

Полковник Матвийчук: ATACMS сделаны по старым технологиям

26 апреля 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

ВСУ будут использовать американские ракеты ВСУ на российских территориях, уверен Анатолий Матвийчук Фото: U.S. Army новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракеты ATACMS, которые США поставили ВСУ, выполнены по старым технологиям и их очень легко засечь и сбить, несмотря на дальность и мощность данного снаряда. Об этом сообщил в разговоре с URA.RU экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Ракета ATACMS производства где-то 1980-годов. Она достаточно серьезная, но есть один недостаток. ATACMS выполнена в старых технологиях. Наши силы противовоздушной, противоракетной обороны ее видят. Когда она летит, противнику тяжело ее корректировать, и ее спокойно сбивают все наши средства, начиная от „Панцирь-С1“ (самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования) и заканчивая С-400 („Триумф“ — зенитный ракетный комплекс). Ракета неприятная, очень плохо, что ее поставили. Это будет много головной боли для наших противовоздушников», — сказал Анатолий Матвийчук. При этом риск атак по российским территориям очень высок, отметил эксперт. «Дальность стрельбы у нее от 150 до 300 километров. Непонятно, какие модификации поставят для Украины. Головная часть у нее есть осколочно-фугасная, есть моноблочная, есть кассетная. В любом случае ВСУ взяли ATACMS, чтобы стрелять по Крымскому мосту и по приграничным с РФ регионам. Они будут применять эти ракеты для террористической деятельности. То, что говорили, что якобы не будут стрелять, — это все блеф, ложь, это все прикрывается благими намерениями», — объяснил полковник в отставке. ВСУ на прошлой неделе впервые применили ракеты большой дальности ATACMS в боевых условиях. В США признались, что они их тайно отправили для Украины. Ракеты уже использовали для атаки по Крыму и Херсонской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ракеты ATACMS, которые США поставили ВСУ, выполнены по старым технологиям и их очень легко засечь и сбить, несмотря на дальность и мощность данного снаряда. Об этом сообщил в разговоре с URA.RU экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Ракета ATACMS производства где-то 1980-годов. Она достаточно серьезная, но есть один недостаток. ATACMS выполнена в старых технологиях. Наши силы противовоздушной, противоракетной обороны ее видят. Когда она летит, противнику тяжело ее корректировать, и ее спокойно сбивают все наши средства, начиная от „Панцирь-С1“ (самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования) и заканчивая С-400 („Триумф“ — зенитный ракетный комплекс). Ракета неприятная, очень плохо, что ее поставили. Это будет много головной боли для наших противовоздушников», — сказал Анатолий Матвийчук. При этом риск атак по российским территориям очень высок, отметил эксперт. «Дальность стрельбы у нее от 150 до 300 километров. Непонятно, какие модификации поставят для Украины. Головная часть у нее есть осколочно-фугасная, есть моноблочная, есть кассетная. В любом случае ВСУ взяли ATACMS, чтобы стрелять по Крымскому мосту и по приграничным с РФ регионам. Они будут применять эти ракеты для террористической деятельности. То, что говорили, что якобы не будут стрелять, — это все блеф, ложь, это все прикрывается благими намерениями», — объяснил полковник в отставке. ВСУ на прошлой неделе впервые применили ракеты большой дальности ATACMS в боевых условиях. В США признались, что они их тайно отправили для Украины. Ракеты уже использовали для атаки по Крыму и Херсонской области.