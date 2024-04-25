Певец JONY по личным причинам сорвал два концерта на Урале, среди городов — Екатеринбург

В Екатеринбурге отменили концерт певца JONY
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Музыкальный фестиваль Summer Fest: Rasa. Екатеринбург, концерт, зрители, музыкальный фестиваль summer fest
Новую дату концерта организаторы пока назвать не могут Фото:

Выступления певца JONY (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли) сорвались в двух уральских городах из-за личных причин артиста и его агентства. В Челябинске музыкант должен был выступать 3 мая, но встречу со слушателями перенесли на осень. Также отмена произошла в Екатеринбурге.

«Екатеринбург! К сожалению, по техническим причинам мы вынуждены перенести концерт JONY. Мы уже выбираем новую дату и объявим ее в ближайшее время. Все купленные ранее билеты будут действительны на новую дату», — говорится в сообщении организаторов в группе во «ВКонтакте». Музыкант планировал выступить 2 мая в «МТС Live Холл».

Ранее певица Zivert из-за болезни отменила тур по России, в который входил и Екатеринбург. Позже артистка пообещала, что порадует фанатов выступлением 28 октября.

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Выступления певца JONY (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли) сорвались в двух уральских городах из-за личных причин артиста и его агентства. В Челябинске музыкант должен был выступать 3 мая, но встречу со слушателями перенесли на осень. Также отмена произошла в Екатеринбурге. «Екатеринбург! К сожалению, по техническим причинам мы вынуждены перенести концерт JONY. Мы уже выбираем новую дату и объявим ее в ближайшее время. Все купленные ранее билеты будут действительны на новую дату», — говорится в сообщении организаторов в группе во «ВКонтакте». Музыкант планировал выступить 2 мая в «МТС Live Холл». Ранее певица Zivert из-за болезни отменила тур по России, в который входил и Екатеринбург. Позже артистка пообещала, что порадует фанатов выступлением 28 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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