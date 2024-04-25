Певец JONY по личным причинам сорвал два концерта на Урале, среди городов — Екатеринбург

Выступления певца JONY (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли) сорвались в двух уральских городах из-за личных причин артиста и его агентства. В Челябинске музыкант должен был выступать 3 мая, но встречу со слушателями перенесли на осень. Также отмена произошла в Екатеринбурге.
«Екатеринбург! К сожалению, по техническим причинам мы вынуждены перенести концерт JONY. Мы уже выбираем новую дату и объявим ее в ближайшее время. Все купленные ранее билеты будут действительны на новую дату», — говорится в сообщении организаторов в группе во «ВКонтакте». Музыкант планировал выступить 2 мая в «МТС Live Холл».
Ранее певица Zivert из-за болезни отменила тур по России, в который входил и Екатеринбург. Позже артистка пообещала, что порадует фанатов выступлением 28 октября.
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