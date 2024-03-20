20 марта 2024

В Екатеринбурге назвали новую дату концерта Zivert, который она сорвала из-за болезни

Концерт Zivert пройдет в Екатеринбурге 28 октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Big Love Show в МТС Live Холл. Екатеринбург, zivert, зиверт юлия
Zivert назвала новую дату концерта в Екатеринбурге после его отмены из-за болезни Фото:

Организаторы концерта певицы Zivert, которая должна была выступить в Екатеринбурге 8 июня, анонсировали новую дату события. Артистка вернется на сцену 28 октября, сообщается в группе мероприятия во «ВКонтакте».

Организаторы уточняют, что все билеты, купленные на 8 июня, действительны. «Обменивать их не нужно», — говорится в сообщении.

Zivert объявила об отмене тура по России в конце февраля. В своем telegram-канале она рассказала, что отказалась от всех мероприятий из-за ухудшения здоровья. Певица пообещала поклонникам вернуть все деньги за купленные билеты. Перед тем, как уйти в вынужденный отпуск, Zivert приезжала в Екатеринбург на юбилейный концерт Big Love Show.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Организаторы концерта певицы Zivert, которая должна была выступить в Екатеринбурге 8 июня, анонсировали новую дату события. Артистка вернется на сцену 28 октября, сообщается в группе мероприятия во «ВКонтакте». Организаторы уточняют, что все билеты, купленные на 8 июня, действительны. «Обменивать их не нужно», — говорится в сообщении. Zivert объявила об отмене тура по России в конце февраля. В своем telegram-канале она рассказала, что отказалась от всех мероприятий из-за ухудшения здоровья. Певица пообещала поклонникам вернуть все деньги за купленные билеты. Перед тем, как уйти в вынужденный отпуск, Zivert приезжала в Екатеринбург на юбилейный концерт Big Love Show.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...