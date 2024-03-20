В Екатеринбурге назвали новую дату концерта Zivert, который она сорвала из-за болезни

Концерт Zivert пройдет в Екатеринбурге 28 октября

21 марта 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Zivert назвала новую дату концерта в Екатеринбурге после его отмены из-за болезни Фото: Илья Московец © URA.RU Организаторы концерта певицы Zivert, которая должна была выступить в Екатеринбурге 8 июня, анонсировали новую дату события. Артистка вернется на сцену 28 октября, сообщается в группе мероприятия во «ВКонтакте». Организаторы уточняют, что все билеты, купленные на 8 июня, действительны. «Обменивать их не нужно», — говорится в сообщении. Zivert объявила об отмене тура по России в конце февраля. В своем telegram-канале она рассказала, что отказалась от всех мероприятий из-за ухудшения здоровья. Певица пообещала поклонникам вернуть все деньги за купленные билеты. Перед тем, как уйти в вынужденный отпуск, Zivert приезжала в Екатеринбург на юбилейный концерт Big Love Show. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организаторы концерта певицы Zivert, которая должна была выступить в Екатеринбурге 8 июня, анонсировали новую дату события. Артистка вернется на сцену 28 октября, сообщается в группе мероприятия во «ВКонтакте». Организаторы уточняют, что все билеты, купленные на 8 июня, действительны. «Обменивать их не нужно», — говорится в сообщении. Zivert объявила об отмене тура по России в конце февраля. В своем telegram-канале она рассказала, что отказалась от всех мероприятий из-за ухудшения здоровья. Певица пообещала поклонникам вернуть все деньги за купленные билеты. Перед тем, как уйти в вынужденный отпуск, Zivert приезжала в Екатеринбург на юбилейный концерт Big Love Show.