Двоих военных задержали за убийство пятерых человек в Херсонской области

25 апреля 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Задержание подозреваемых произошло вскоре после обнаружения тел Фото: Анна Майорова © URA.RU В Херсонской области задержаны двое российских военнослужащих, подозреваемых в убийстве пятерых человек. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Двоих российских военнослужащих задержали по подозрению в убийстве пятерых человек в Херсонской области. Среди погибших — две женщины (одна из них была главой поселка) и трое мужчин (двое из которых — военные ВС РФ)», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что их тела начали находить в селе Подо-Калиновка утром 24 апреля. Первой была обнаружена женщина с огнестрельными ранениями и следами применения взрывного устройства. Позже были найдены еще четыре тела, среди которых, предположительно, глава администрации села и российский военный. По информации Baza, задержание подозреваемых произошло вскоре после обнаружения тел. В ходе допроса они якобы признали свою причастность к еще двум убийствам, после чего были найдены тела двух мужчин, один из которых также был военнослужащим. Расследование продолжается, и полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ранее суд ДНР приговорил к 28 годам военного «Азова» (признан террористическим, запрещен в РФ) за расстрел раненой женщины, передает РАПСИ. Он совершил не менее трех выстрелов женщине в голову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Херсонской области задержаны двое российских военнослужащих, подозреваемых в убийстве пятерых человек. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Двоих российских военнослужащих задержали по подозрению в убийстве пятерых человек в Херсонской области. Среди погибших — две женщины (одна из них была главой поселка) и трое мужчин (двое из которых — военные ВС РФ)», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что их тела начали находить в селе Подо-Калиновка утром 24 апреля. Первой была обнаружена женщина с огнестрельными ранениями и следами применения взрывного устройства. Позже были найдены еще четыре тела, среди которых, предположительно, глава администрации села и российский военный. По информации Baza, задержание подозреваемых произошло вскоре после обнаружения тел. В ходе допроса они якобы признали свою причастность к еще двум убийствам, после чего были найдены тела двух мужчин, один из которых также был военнослужащим. Расследование продолжается, и полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ранее суд ДНР приговорил к 28 годам военного «Азова» (признан террористическим, запрещен в РФ) за расстрел раненой женщины, передает РАПСИ. Он совершил не менее трех выстрелов женщине в голову.