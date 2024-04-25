Двоих военных задержали за убийство пятерых человек в Херсонской области

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Задержание подозреваемых произошло вскоре после обнаружения тел Фото:

В Херсонской области задержаны двое российских военнослужащих, подозреваемых в убийстве пятерых человек. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Двоих российских военнослужащих задержали по подозрению в убийстве пятерых человек в Херсонской области. Среди погибших — две женщины (одна из них была главой поселка) и трое мужчин (двое из которых — военные ВС РФ)», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что их тела начали находить в селе Подо-Калиновка утром 24 апреля.

Первой была обнаружена женщина с огнестрельными ранениями и следами применения взрывного устройства. Позже были найдены еще четыре тела, среди которых, предположительно, глава администрации села и российский военный.

По информации Baza, задержание подозреваемых произошло вскоре после обнаружения тел. В ходе допроса они якобы признали свою причастность к еще двум убийствам, после чего были найдены тела двух мужчин, один из которых также был военнослужащим. Расследование продолжается, и полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее суд ДНР приговорил к 28 годам военного «Азова» (признан террористическим, запрещен в РФ) за расстрел раненой женщины, передает РАПСИ. Он совершил не менее трех выстрелов женщине в голову.

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В Херсонской области задержаны двое российских военнослужащих, подозреваемых в убийстве пятерых человек. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Двоих российских военнослужащих задержали по подозрению в убийстве пятерых человек в Херсонской области. Среди погибших — две женщины (одна из них была главой поселка) и трое мужчин (двое из которых — военные ВС РФ)», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что их тела начали находить в селе Подо-Калиновка утром 24 апреля. Первой была обнаружена женщина с огнестрельными ранениями и следами применения взрывного устройства. Позже были найдены еще четыре тела, среди которых, предположительно, глава администрации села и российский военный. По информации Baza, задержание подозреваемых произошло вскоре после обнаружения тел. В ходе допроса они якобы признали свою причастность к еще двум убийствам, после чего были найдены тела двух мужчин, один из которых также был военнослужащим. Расследование продолжается, и полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ранее суд ДНР приговорил к 28 годам военного «Азова» (признан террористическим, запрещен в РФ) за расстрел раненой женщины, передает РАПСИ. Он совершил не менее трех выстрелов женщине в голову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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