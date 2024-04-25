Глава сгоревшего свердловского поселка осудил бунтующих спасателей

25 апреля 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Алексей Корелин выразил надежду не единство спасателей в борьбе с пожарами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Бунт спасателей уральской Авиалесоохраны Глава Махневского муниципального образования Свердловской области Алексей Корелин возмутился выступлению сотрудников уральской Авиалесоохраны, в котором они заявили о проблемах с зарплатой и спецодеждой. Своим видением ситуации мэр поделился на странице соцсети «ВКонтакте». «Меня удивляют выступления отдельных специалистов Уральской авиабазы, которая должна выступать единым фронтом в борьбе с лесными пожарами. Сейчас, когда впереди майские праздники, во многом от них зависит, как будет организована борьба с потенциальной угрозой — и хочется верить, что они не подведут своих земляков», — написал Корелин. Он отметил, что 25 апреля наступил ровно год, когда в регионе бушевали природные пожары, но благодаря свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву жилые дома погорельцев были восстановлены. «Регион еще лучше готов к новому пожароопасному сезону», — подытожил мэр. В начале апреля сотрудники уральской Авиалесоохраны выступили с видеообращением, в котором заявили о проблемах с зарплатами, спецодеждой, обеспечением питанием. Начальство, тем не менее, обоснованными считает лишь часть требований. По словам областного министра природных ресурсов Дениса Мамонтова, средняя зарплата спасателей 40 тысяч рублей (сами сотрудники авиабазы показывали расчетные листки с суммами в 20 тысяч), а в «горячий» сезон может достигать 100 тысяч. Все, что известно по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Махневского муниципального образования Свердловской области Алексей Корелин возмутился выступлению сотрудников уральской Авиалесоохраны, в котором они заявили о проблемах с зарплатой и спецодеждой. Своим видением ситуации мэр поделился на странице соцсети «ВКонтакте». «Меня удивляют выступления отдельных специалистов Уральской авиабазы, которая должна выступать единым фронтом в борьбе с лесными пожарами. Сейчас, когда впереди майские праздники, во многом от них зависит, как будет организована борьба с потенциальной угрозой — и хочется верить, что они не подведут своих земляков», — написал Корелин. Он отметил, что 25 апреля наступил ровно год, когда в регионе бушевали природные пожары, но благодаря свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву жилые дома погорельцев были восстановлены. «Регион еще лучше готов к новому пожароопасному сезону», — подытожил мэр. В начале апреля сотрудники уральской Авиалесоохраны выступили с видеообращением, в котором заявили о проблемах с зарплатами, спецодеждой, обеспечением питанием. Начальство, тем не менее, обоснованными считает лишь часть требований. По словам областного министра природных ресурсов Дениса Мамонтова, средняя зарплата спасателей 40 тысяч рублей (сами сотрудники авиабазы показывали расчетные листки с суммами в 20 тысяч), а в «горячий» сезон может достигать 100 тысяч. Все, что известно по теме — в сюжете URA.RU.