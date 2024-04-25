Курганцы ловят рыбу на удочку в огородах из-за паводка. Фото, видео

25 апреля 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Курганцы ловят рыбу на удочку в своих огородах и садах в Звериноголовском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Местные жители Звериноголовского округа (Курганская область) рыбачат на затопленных участках своих садов и огородов. Об этом они поделились с корреспондентом URA.RU, который пообщался с курганцами и снял кадры с места рыбалки. «Вот на лодке выплываем, рыбачим. Ловится в основном ротан, карась, ну и щучку поймали небольшую. Почти ведро наловили — на два дня хватит. Пользуемся ситуацией, рыбачим здесь прям в садах и огородах», — поделился один из жителей, рыбачащих на месте, с журналистом URA.RU. Также они отметили, что слышали истории о том, что в Курганскую область идет «новая рыба» из Республики Казахстан. Однако, как отмечают рыбаки, пока им не удалось поймать форель или другие редкие виды рыб, которые могли бы попасть из-за паводка на территорию региона. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области сообщают о появлении в воде реки Тобол нового вида рыбы — форели. При этом, профильные ведомства пока не фиксировали случаи отлова этой рыбы. Отмечается и вероятность, что рыба не задержится в Курганской области, поскольку она по течению уйдет в Тюменскую область, где более подходящие условия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Местные жители Звериноголовского округа (Курганская область) рыбачат на затопленных участках своих садов и огородов. Об этом они поделились с корреспондентом URA.RU, который пообщался с курганцами и снял кадры с места рыбалки. «Вот на лодке выплываем, рыбачим. Ловится в основном ротан, карась, ну и щучку поймали небольшую. Почти ведро наловили — на два дня хватит. Пользуемся ситуацией, рыбачим здесь прям в садах и огородах», — поделился один из жителей, рыбачащих на месте, с журналистом URA.RU. Также они отметили, что слышали истории о том, что в Курганскую область идет «новая рыба» из Республики Казахстан. Однако, как отмечают рыбаки, пока им не удалось поймать форель или другие редкие виды рыб, которые могли бы попасть из-за паводка на территорию региона. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области сообщают о появлении в воде реки Тобол нового вида рыбы — форели. При этом, профильные ведомства пока не фиксировали случаи отлова этой рыбы. Отмечается и вероятность, что рыба не задержится в Курганской области, поскольку она по течению уйдет в Тюменскую область, где более подходящие условия.