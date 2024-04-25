Курганцы ловят рыбу на удочку в огородах из-за паводка. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия паводка в Звериноголовском районе. Курган
Курганцы ловят рыбу на удочку в своих огородах и садах в Звериноголовском округе Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Местные жители Звериноголовского округа (Курганская область) рыбачат на затопленных участках своих садов и огородов. Об этом они поделились с корреспондентом URA.RU, который пообщался с курганцами и снял кадры с места рыбалки.

«Вот на лодке выплываем, рыбачим. Ловится в основном ротан, карась, ну и щучку поймали небольшую. Почти ведро наловили — на два дня хватит. Пользуемся ситуацией, рыбачим здесь прям в садах и огородах», — поделился один из жителей, рыбачащих на месте, с журналистом URA.RU.

Также они отметили, что слышали истории о том, что в Курганскую область идет «новая рыба» из Республики Казахстан. Однако, как отмечают рыбаки, пока им не удалось поймать форель или другие редкие виды рыб, которые могли бы попасть из-за паводка на территорию региона.

Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области сообщают о появлении в воде реки Тобол нового вида рыбы — форели. При этом, профильные ведомства пока не фиксировали случаи отлова этой рыбы. Отмечается и вероятность, что рыба не задержится в Курганской области, поскольку она по течению уйдет в Тюменскую область, где более подходящие условия.

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Местные жители Звериноголовского округа (Курганская область) рыбачат на затопленных участках своих садов и огородов. Об этом они поделились с корреспондентом URA.RU, который пообщался с курганцами и снял кадры с места рыбалки. «Вот на лодке выплываем, рыбачим. Ловится в основном ротан, карась, ну и щучку поймали небольшую. Почти ведро наловили — на два дня хватит. Пользуемся ситуацией, рыбачим здесь прям в садах и огородах», — поделился один из жителей, рыбачащих на месте, с журналистом URA.RU. Также они отметили, что слышали истории о том, что в Курганскую область идет «новая рыба» из Республики Казахстан. Однако, как отмечают рыбаки, пока им не удалось поймать форель или другие редкие виды рыб, которые могли бы попасть из-за паводка на территорию региона. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области сообщают о появлении в воде реки Тобол нового вида рыбы — форели. При этом, профильные ведомства пока не фиксировали случаи отлова этой рыбы. Отмечается и вероятность, что рыба не задержится в Курганской области, поскольку она по течению уйдет в Тюменскую область, где более подходящие условия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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