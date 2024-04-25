Пришедшая с паводком необычная рыба из Курганской области уплывет в Тюменскую

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Форелевая ферма на реке Куба. Свердловская область, Михайловск, рыбалка, рыба, форель
Из-за дамбы форель может не задержаться в Курганской области Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области заметили нетипичную для региона рыбу — форель. Специалисты считают, что она могла прийти с паводком из Казахстана. При этом, есть вероятность, что рыба не задержится в Курганской области. поскольку она по течению уйдет в Тюменскую область. Корреспондент URA.RU поговорила с экспертом, чтобы понять, останется ли форель в регионе.

«Рыба, которая пришла, осталась в верхнем течении нашего Тобола, если бы дамба была закрыта. А раз дамба открыта, происходит свободное перемещение рыбы из верха вниз. Надо предполагать, что рыба, скорее всего, за лучшими условиями пойдет вниз», — рассказал URA.RU начальник отдела государственного контроля по Курганской области Нижнеобского управления Алексей Коев.

Журналисту пояснили, что Курганская область находится в верхней и средней частях течения реки Тобол. Казахстан является верховьем, а низовье Тобола находится в Тюменской области. Все условия: водность, кислородный режим и другое содержится именно там. Есть также вероятно, что до соседнего региона форель и не дойдет, а будет выловлена курганскими рыболовами.

Жители Курганской области сообщают о появлении в воде реки Тобол нового вида рыбы — форели. При этом, профильные ведомства пока не фиксировали случаи отлова этой рыбы. URA.RU подготовило ответ от эксперта, откуда необычная рыба могла попасть в Курганскую область. Также информационное агентство собрало информацию о том, сможет ли форель выжить в условиях региона. Климат Курганской области уже может стать для нее неподходящим.

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В Курганской области заметили нетипичную для региона рыбу — форель. Специалисты считают, что она могла прийти с паводком из Казахстана. При этом, есть вероятность, что рыба не задержится в Курганской области. поскольку она по течению уйдет в Тюменскую область. Корреспондент URA.RU поговорила с экспертом, чтобы понять, останется ли форель в регионе. «Рыба, которая пришла, осталась в верхнем течении нашего Тобола, если бы дамба была закрыта. А раз дамба открыта, происходит свободное перемещение рыбы из верха вниз. Надо предполагать, что рыба, скорее всего, за лучшими условиями пойдет вниз», — рассказал URA.RU начальник отдела государственного контроля по Курганской области Нижнеобского управления Алексей Коев. Журналисту пояснили, что Курганская область находится в верхней и средней частях течения реки Тобол. Казахстан является верховьем, а низовье Тобола находится в Тюменской области. Все условия: водность, кислородный режим и другое содержится именно там. Есть также вероятно, что до соседнего региона форель и не дойдет, а будет выловлена курганскими рыболовами. Жители Курганской области сообщают о появлении в воде реки Тобол нового вида рыбы — форели. При этом, профильные ведомства пока не фиксировали случаи отлова этой рыбы. URA.RU подготовило ответ от эксперта, откуда необычная рыба могла попасть в Курганскую область. Также информационное агентство собрало информацию о том, сможет ли форель выжить в условиях региона. Климат Курганской области уже может стать для нее неподходящим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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