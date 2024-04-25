Песков: исход спецоперации предрешен

Дмитрий Песков сообщил, что положение ВС РФ доказывает победу России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
РФ победит в спецоперации, исход предрешен. Такой вывод сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Исход предрешен, и нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим». — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Его фрагмент опубликован в
Ранее сообщалось, что американские власти тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках последнего пакета военной помощи. По словам Пескова, США подливают масло в огонь, поставляя Украине ATACMS.
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