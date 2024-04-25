Песков: исход спецоперации предрешен

25 апреля 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что положение ВС РФ доказывает победу России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине РФ победит в спецоперации, исход предрешен. Такой вывод сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Исход предрешен, и нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим». — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Его фрагмент опубликован в telegram-канале корреспондента. Ранее сообщалось, что американские власти тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках последнего пакета военной помощи. По словам Пескова, США подливают масло в огонь, поставляя Украине ATACMS. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

РФ победит в спецоперации, исход предрешен. Такой вывод сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Исход предрешен, и нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим». — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Его фрагмент опубликован в telegram-канале корреспондента. Ранее сообщалось, что американские власти тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках последнего пакета военной помощи. По словам Пескова, США подливают масло в огонь, поставляя Украине ATACMS.