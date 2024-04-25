Песков: исход спецоперации предрешен

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Дмитрий Песков сообщил, что положение ВС РФ доказывает победу России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

РФ победит в спецоперации, исход предрешен. Такой вывод сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Исход предрешен, и нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим». — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Его фрагмент опубликован в telegram-канале корреспондента.

Ранее сообщалось, что американские власти тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках последнего пакета военной помощи. По словам Пескова, США подливают масло в огонь, поставляя Украине ATACMS.

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РФ победит в спецоперации, исход предрешен. Такой вывод сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Исход предрешен, и нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим». — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Его фрагмент опубликован в telegram-канале корреспондента. Ранее сообщалось, что американские власти тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках последнего пакета военной помощи. По словам Пескова, США подливают масло в огонь, поставляя Украине ATACMS.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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