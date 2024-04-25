Песков: США подливают масло в огонь, поставляя Украине ATACMS

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Поставка ATACMS приведет к еще большим жертвам на Украине, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США подливают масла в огонь, поставляя Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что ракеты ATACMS не смогут изменить ход спецоперации РФ на Украине, а только сделают Киеву больнее.

«Они [США] продолжают подливать масло в огонь. Они не смогут ничего изменить с точки зрения исхода СВО. Исход предрешен и нынешняя динамика положения дела на фронтах это демонстрирует. Мы победим, но с такими вооружениями Украине станет больнее в итоге», — сообщил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент разговора опубликован в telegram-канале корреспондента.

Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что увеличение дальности атак приведет к расширению буферной зоны, которая потребуется для безопасности граждан РФ. По его мнению, это приведет только к большим разрушениям и жертвам на Украине. Песков также отметил, что поставки ATACMS в лишний раз подтверждают вовлеченность США в конфликт.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон тайно передал Украине ракеты большой дальности ATACMS. Уточняется, что на прошлой неделе Киев впервые применил эти снаряды в боевых условиях. После передачу оружия подтвердил Пентагон.

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США подливают масла в огонь, поставляя Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что ракеты ATACMS не смогут изменить ход спецоперации РФ на Украине, а только сделают Киеву больнее. «Они [США] продолжают подливать масло в огонь. Они не смогут ничего изменить с точки зрения исхода СВО. Исход предрешен и нынешняя динамика положения дела на фронтах это демонстрирует. Мы победим, но с такими вооружениями Украине станет больнее в итоге», — сообщил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент разговора опубликован в telegram-канале корреспондента. Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что увеличение дальности атак приведет к расширению буферной зоны, которая потребуется для безопасности граждан РФ. По его мнению, это приведет только к большим разрушениям и жертвам на Украине. Песков также отметил, что поставки ATACMS в лишний раз подтверждают вовлеченность США в конфликт. Ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон тайно передал Украине ракеты большой дальности ATACMS. Уточняется, что на прошлой неделе Киев впервые применил эти снаряды в боевых условиях. После передачу оружия подтвердил Пентагон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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