25 апреля 2024

РИАН: обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом Иванова

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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
В доме Тимура Иванова продолжаются обыски в рамках уголовного дела о взятке Фото:
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Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки на сумму более 1 млрд рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

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«По нескольким адресам, которые связаны с делом Иванова, продолжаются обыски», — сказал источник, передает РИА Новости. При этом он не уточнил места их проведения.

Иванова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ее сумма составляет более миллиарда рублей. Суд отправил Иванова под стражу до 23 июня. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности. Стало известно, что Иванов проживал в доме за миллиард рублей в премиальном коттеджном поселке «Раздоры-2». Подробнее об уголовном деле в отношении Иванова — в материале URA.RU.

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Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки на сумму более 1 млрд рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «По нескольким адресам, которые связаны с делом Иванова, продолжаются обыски», — сказал источник, передает РИА Новости. При этом он не уточнил места их проведения. Иванова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ее сумма составляет более миллиарда рублей. Суд отправил Иванова под стражу до 23 июня. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности. Стало известно, что Иванов проживал в доме за миллиард рублей в премиальном коттеджном поселке «Раздоры-2». Подробнее об уголовном деле в отношении Иванова — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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