РИАН: обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом Иванова

26 апреля 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки на сумму более 1 млрд рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «По нескольким адресам, которые связаны с делом Иванова, продолжаются обыски», — сказал источник, передает РИА Новости. При этом он не уточнил места их проведения. Иванова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ее сумма составляет более миллиарда рублей. Суд отправил Иванова под стражу до 23 июня. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности. Стало известно, что Иванов проживал в доме за миллиард рублей в премиальном коттеджном поселке «Раздоры-2». Подробнее об уголовном деле в отношении Иванова — в материале URA.RU.