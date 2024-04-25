Shot: замминистра обороны Иванов жил в доме на Рублевке ценой в миллиард рублей. Фото

25 апреля 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Тимур Иванов проживал в доме на Рублево-Успенском шоссе Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов проживал в доме за миллиард рублей в премиальном коттеджном поселке «Раздоры-2». Об это сообщает telegram-канал Shot. Предположительно, именно в доме на Рублево-Успенском шоссе Иванов жил на постоянной основе. «Именно этот дом фигурирует в материалах дела как адрес фактического проживания Иванова. Владельцем коттеджа, по данным Shot, в кадастре указана Российская Федерация», — передает telegram-канал Shot. Поселок «Раздоры-2», в котором расположен дом, находится в пяти километрах от МКАД. Жилые здания в нем выполнены в английском стиле из дорого кирпича, передает Shot. Трехэтажный дом площадью в 1000 квадратных метров, в котором предположительно проживал Иванов, стоит на участке площадью в 34 сотки. Внутри четыре спальни, пять туалетных комнат, три гостиные, камин, кинотеатра, трасса с зоной барбекю и открытая веранда. Кроме того, на участке, по данным Shot, есть гостевой дом. Иванова задержали в рабочем кабинете вечером 23 апреля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным ТАСС, ее сумма может составлять более миллиарда рублей. Иванова поместили под стражу до 23 июня, а его счета и недвижимость были арестованы. Вместе с ним фигурантами по делу проходят Сергей Бородин и Александр Фомин. Подробнее о деле Иванова — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов проживал в доме за миллиард рублей в премиальном коттеджном поселке «Раздоры-2». Об это сообщает telegram-канал Shot. Предположительно, именно в доме на Рублево-Успенском шоссе Иванов жил на постоянной основе. «Именно этот дом фигурирует в материалах дела как адрес фактического проживания Иванова. Владельцем коттеджа, по данным Shot, в кадастре указана Российская Федерация», — передает telegram-канал Shot. Поселок «Раздоры-2», в котором расположен дом, находится в пяти километрах от МКАД. Жилые здания в нем выполнены в английском стиле из дорого кирпича, передает Shot. Трехэтажный дом площадью в 1000 квадратных метров, в котором предположительно проживал Иванов, стоит на участке площадью в 34 сотки. Внутри четыре спальни, пять туалетных комнат, три гостиные, камин, кинотеатра, трасса с зоной барбекю и открытая веранда. Кроме того, на участке, по данным Shot, есть гостевой дом. Иванова задержали в рабочем кабинете вечером 23 апреля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным ТАСС, ее сумма может составлять более миллиарда рублей. Иванова поместили под стражу до 23 июня, а его счета и недвижимость были арестованы. Вместе с ним фигурантами по делу проходят Сергей Бородин и Александр Фомин. Подробнее о деле Иванова — в материале URA.RU.