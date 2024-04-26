РИАН: «крабового короля» Кана осудили на 17 лет колонии

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Городские зарисовки. Екатеринбург, уголовное дело, судебное заседание, суд, клетка
Олега Кана обвинили в организации убийства Фото:

«Крабовому королю» Олегу Кану заочно вынесли приговор за организацию убийства. Его отправили в колонию на 17 лет. Об этом сообщили РИА Новости.

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«Суд приговорил „крабового короля“ Олега Кана к 17 годам колонии за организацию убийства во Владивостоке в 2010 году», — сообщает корреспондент РИА Новости. Приговор вынесен в заочном порядке.

Ранее суд взыскал с «крабового короля» и подконтрольных ему лиц почти 359 млрд рублей. По иску проходили 31 компания и 29 физлиц. Самого Кана объявили в розыск в 2021 году.

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«Крабовому королю» Олегу Кану заочно вынесли приговор за организацию убийства. Его отправили в колонию на 17 лет. Об этом сообщили РИА Новости. «Суд приговорил „крабового короля“ Олега Кана к 17 годам колонии за организацию убийства во Владивостоке в 2010 году», — сообщает корреспондент РИА Новости. Приговор вынесен в заочном порядке. Ранее суд взыскал с «крабового короля» и подконтрольных ему лиц почти 359 млрд рублей. По иску проходили 31 компания и 29 физлиц. Самого Кана объявили в розыск в 2021 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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