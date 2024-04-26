РИАН: «крабового короля» Кана осудили на 17 лет колонии

26 апреля 2024 в 05:22 Размер текста - 17 +

Олега Кана обвинили в организации убийства Фото: Илья Московец © URA.RU «Крабовому королю» Олегу Кану заочно вынесли приговор за организацию убийства. Его отправили в колонию на 17 лет. Об этом сообщили РИА Новости. Новость по теме Кто такой «крабовый король» с Дальнего Востока Олег Кан «Суд приговорил „крабового короля“ Олега Кана к 17 годам колонии за организацию убийства во Владивостоке в 2010 году», — сообщает корреспондент РИА Новости. Приговор вынесен в заочном порядке. Ранее суд взыскал с «крабового короля» и подконтрольных ему лиц почти 359 млрд рублей. По иску проходили 31 компания и 29 физлиц. Самого Кана объявили в розыск в 2021 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Крабовому королю» Олегу Кану заочно вынесли приговор за организацию убийства. Его отправили в колонию на 17 лет. Об этом сообщили РИА Новости. «Суд приговорил „крабового короля“ Олега Кана к 17 годам колонии за организацию убийства во Владивостоке в 2010 году», — сообщает корреспондент РИА Новости. Приговор вынесен в заочном порядке. Ранее суд взыскал с «крабового короля» и подконтрольных ему лиц почти 359 млрд рублей. По иску проходили 31 компания и 29 физлиц. Самого Кана объявили в розыск в 2021 году.