РИАН: «крабового короля» Кана осудили на 17 лет колонии

Олега Кана обвинили в организации убийства
«Крабовому королю» Олегу Кану заочно вынесли приговор за организацию убийства. Его отправили в колонию на 17 лет. Об этом сообщили РИА Новости.
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«Суд приговорил „крабового короля“ Олега Кана к 17 годам колонии за организацию убийства во Владивостоке в 2010 году», — сообщает корреспондент РИА Новости. Приговор вынесен в заочном порядке.
Ранее суд взыскал с «крабового короля» и подконтрольных ему лиц почти 359 млрд рублей. По иску проходили 31 компания и 29 физлиц. Самого Кана объявили в розыск в 2021 году.
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