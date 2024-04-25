25 апреля 2024

Уровень воды в Тоболе в Кургане за 12 часов снизился на 8 сантиметров

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Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, эвакуация, половодье, паводок, наводнение, резиновая лодка
В реке Тобол у Кургана понизился уровень воды Фото:

Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана к 06:00 на 26 апреля снизился до 907 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». За 12 часов вода убыла на 8 сантиметров.

«Курган, уровень реки Тобол. Отметка уровня воды 26 апреля в 06:00 составляет 907 сантиметров», — указано на интерактивной карте со ссылкой на синоптиков ЦГМС. За 12 часов вода снизилась на 8 сантиметров.

Ранее 25 апреля уровень воды в Тоболе в Кургане за 12 часов снизился на 13 сантиметров и составил 920 сантиметров к 10:00. Редакция URA.RU продолжает следить за уровнем паводка в онлайн-трансляции.

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Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана к 06:00 на 26 апреля снизился до 907 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». За 12 часов вода убыла на 8 сантиметров. «Курган, уровень реки Тобол. Отметка уровня воды 26 апреля в 06:00 составляет 907 сантиметров», — указано на интерактивной карте со ссылкой на синоптиков ЦГМС. За 12 часов вода снизилась на 8 сантиметров. Ранее 25 апреля уровень воды в Тоболе в Кургане за 12 часов снизился на 13 сантиметров и составил 920 сантиметров к 10:00. Редакция URA.RU продолжает следить за уровнем паводка в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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