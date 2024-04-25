Уровень воды в Тоболе в Кургане за 12 часов снизился на 8 сантиметров

26 апреля 2024 в 06:46 Размер текста - 17 +

В реке Тобол у Кургана понизился уровень воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана к 06:00 на 26 апреля снизился до 907 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». За 12 часов вода убыла на 8 сантиметров. «Курган, уровень реки Тобол. Отметка уровня воды 26 апреля в 06:00 составляет 907 сантиметров», — указано на интерактивной карте со ссылкой на синоптиков ЦГМС. За 12 часов вода снизилась на 8 сантиметров. Ранее 25 апреля уровень воды в Тоболе в Кургане за 12 часов снизился на 13 сантиметров и составил 920 сантиметров к 10:00. Редакция URA.RU продолжает следить за уровнем паводка в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана к 06:00 на 26 апреля снизился до 907 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». За 12 часов вода убыла на 8 сантиметров. «Курган, уровень реки Тобол. Отметка уровня воды 26 апреля в 06:00 составляет 907 сантиметров», — указано на интерактивной карте со ссылкой на синоптиков ЦГМС. За 12 часов вода снизилась на 8 сантиметров. Ранее 25 апреля уровень воды в Тоболе в Кургане за 12 часов снизился на 13 сантиметров и составил 920 сантиметров к 10:00. Редакция URA.RU продолжает следить за уровнем паводка в онлайн-трансляции.