РБК: новые владельцы ушедших из РФ компаний не справились с управлением

Новые собственники бизнесов, выкупленных у иностранцев, покинувших страну ранее, начали задумываться о перепродаже. Такая тенденция в России наблюдается по той причине, что новые владельцы попросту не могут справиться управлением. С таким мнением выступили юристы.
«Уже есть запросы от клиентов, ранее купивших бизнес у иностранцев и понявших, что могут не справиться с KPI (ключевыми показателями эффективности — прим. URA.RU)», — рассказал в разговоре с РБК партнер компании «Кесарев Консалтинг» Виталий Жигулин. С похожим тезисом выступил и руководитель практики корпоративного права и M&A, представитель юридической фирмы Verba Legal Александр Рудяков. Он отметил, что уже сейчас к юристам обращаются потенциальные покупатели иностранных активов, которые ранее уже были выкуплены владельцами, не справившимися с ведением бизнеса.
По словам юристов, в России начал формироваться так называемый вторичный рынок иностранных активов. Партнер консалтинговой фирмы Kept Ольга Яськова подчеркнула, что такой рынок будет формироваться и дальше, наращивая масштабы.
Только за прошлый год на рынке прошло 97 сделок, связанных с выходом иностранцев из российских активов. Ранее российский президент Владимир Путин расширил экономические меры. Он внес указ, позволяющий проводить сделки с долями иностранных лиц в российских компаниях. Минфин также отмечал, что российская казна пополняется за счет продажи активов иностранных компаний, которые покинули российский рынок из-за санкций.
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