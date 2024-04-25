Житель ЯНАО пытался забить собутыльника деревянным брусом

26 апреля 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

В Ямальском районе мужчина хотел убить гостя деревяшкой Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В селе Сеяха Ямальского района ЯНАО 15 апреля произошло покушение на убийство. Местный житель в ходе застолья с односельчанином, нанес ему множественные удары деревянным брусом. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СУ СКР. «По данным следствия, 46-летний местный житель, вооружившись деревянном брусом в качестве оружия, нанес им множественные удары по голове и телу собутыльнику. Подозреваемый, полагая, что его жертва мертва, сам обратился к участковому полицейскому и сообщил о содеянном», — говорится в сообщении следственных органов в официальном telegram-канале. Пострадавший был экстренно госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и другими серьезными повреждениями. Следствие ведет работу по установлению всех деталей происшествия и сбору доказательств. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудниками транспортной полиции был задержан 39-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске за побег из колонии в Свердловской области. Он отбывал срок за двойное убийство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Сеяха Ямальского района ЯНАО 15 апреля произошло покушение на убийство. Местный житель в ходе застолья с односельчанином, нанес ему множественные удары деревянным брусом. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СУ СКР. «По данным следствия, 46-летний местный житель, вооружившись деревянном брусом в качестве оружия, нанес им множественные удары по голове и телу собутыльнику. Подозреваемый, полагая, что его жертва мертва, сам обратился к участковому полицейскому и сообщил о содеянном», — говорится в сообщении следственных органов в официальном telegram-канале. Пострадавший был экстренно госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и другими серьезными повреждениями. Следствие ведет работу по установлению всех деталей происшествия и сбору доказательств. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудниками транспортной полиции был задержан 39-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске за побег из колонии в Свердловской области. Он отбывал срок за двойное убийство.