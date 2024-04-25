25 апреля 2024

Житель ЯНАО пытался забить собутыльника деревянным брусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , мвд, полиция
В Ямальском районе мужчина хотел убить гостя деревяшкой Фото:

В селе Сеяха Ямальского района ЯНАО 15 апреля произошло покушение на убийство. Местный житель в ходе застолья с односельчанином, нанес ему множественные удары деревянным брусом. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СУ СКР.

«По данным следствия, 46-летний местный житель, вооружившись деревянном брусом в качестве оружия, нанес им множественные удары по голове и телу собутыльнику. Подозреваемый, полагая, что его жертва мертва, сам обратился к участковому полицейскому и сообщил о содеянном», — говорится в сообщении следственных органов в официальном telegram-канале.

Пострадавший был экстренно госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и другими серьезными повреждениями. Следствие ведет работу по установлению всех деталей происшествия и сбору доказательств.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудниками транспортной полиции был задержан 39-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске за побег из колонии в Свердловской области. Он отбывал срок за двойное убийство.

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В селе Сеяха Ямальского района ЯНАО 15 апреля произошло покушение на убийство. Местный житель в ходе застолья с односельчанином, нанес ему множественные удары деревянным брусом. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СУ СКР. «По данным следствия, 46-летний местный житель, вооружившись деревянном брусом в качестве оружия, нанес им множественные удары по голове и телу собутыльнику. Подозреваемый, полагая, что его жертва мертва, сам обратился к участковому полицейскому и сообщил о содеянном», — говорится в сообщении следственных органов в официальном telegram-канале. Пострадавший был экстренно госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и другими серьезными повреждениями. Следствие ведет работу по установлению всех деталей происшествия и сбору доказательств. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудниками транспортной полиции был задержан 39-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске за побег из колонии в Свердловской области. Он отбывал срок за двойное убийство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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