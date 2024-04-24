Полицейские из ЯНАО задержали убийцу, бежавшего из колонии в Свердловской области

Полицейские из ЯНАО задержали убийцу, бежавшего из Свердловской колонии

25 апреля 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Новоуренгойские полицейские задержали свердловчанина, осужденного за убийство Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудниками транспортной полиции был задержан 39-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске за побег из колонии в Свердловской области. Он отбывал срок за двойное убийство, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО. «Сотрудники уголовного розыска Ново-Уренгойского линейного отдела МВД на привокзальной площади задержали 39-летнего уроженца города Каменск-Уральский, который числился в федеральном розыске за совершение преступления по статье „Убийство“. Подавшись в бега, мужчина прибыл в ЯНАО, где неофициально устроился разнорабочим на одну из строек Нового Уренгоя», — сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО на официальном сайте. Мужчина был осужден за двойное убийство и отсидел одиннадцать лет в колонии в Нижнем Тагиле, после чего за хорошее поведение был переведен в колонию-поселение. Оттуда ему удалось скрыться, хотя ему оставалось отсидеть до конца срока 2,5 года. Задержание произошло вечером 24 апреля, сотрудники полиции получили оперативную информацию о возможном местонахождении разыскиваемого лица. При задержании он не оказывал сопротивления сотрудникам, а на первичном опросе пояснил, что ждал задержания и затруднился сообщить мотивы побега из мест заключения. По его словам, оказавшись на свободе он начал пить и не знает, зачем приехал на Ямал, где у него нет знакомых. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время его этапируют в Свердловскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудниками транспортной полиции был задержан 39-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске за побег из колонии в Свердловской области. Он отбывал срок за двойное убийство, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО. «Сотрудники уголовного розыска Ново-Уренгойского линейного отдела МВД на привокзальной площади задержали 39-летнего уроженца города Каменск-Уральский, который числился в федеральном розыске за совершение преступления по статье „Убийство“. Подавшись в бега, мужчина прибыл в ЯНАО, где неофициально устроился разнорабочим на одну из строек Нового Уренгоя», — сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО на официальном сайте. Мужчина был осужден за двойное убийство и отсидел одиннадцать лет в колонии в Нижнем Тагиле, после чего за хорошее поведение был переведен в колонию-поселение. Оттуда ему удалось скрыться, хотя ему оставалось отсидеть до конца срока 2,5 года. Задержание произошло вечером 24 апреля, сотрудники полиции получили оперативную информацию о возможном местонахождении разыскиваемого лица. При задержании он не оказывал сопротивления сотрудникам, а на первичном опросе пояснил, что ждал задержания и затруднился сообщить мотивы побега из мест заключения. По его словам, оказавшись на свободе он начал пить и не знает, зачем приехал на Ямал, где у него нет знакомых. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время его этапируют в Свердловскую область.