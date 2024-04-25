Челябинским районам удвоили субсидию на ремонт дорог

26 апреля 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Челябинские муниципалитеты получили вдвое больше средств на ремонт дорог, чем в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области муниципалитеты получили удвоенную субсидию на ремонт дорог. На дороги в районах в 2024 году выделили 12,1 миллиарда рублей, сообщили министр дорожного хозяйства Алексей Нечаев. «В 2024 году все муниципальные образования получили удвоенную субсидию по сравнению с прошлым годом на ремонт дорог. Мы направили 12,2 миллиарда рублей муниципалитетам, что составляет половину от выделенных средств», — заявил Нечаев на пресс-конференции холдинга «Гранада-пресс». Нечаев отметил, что за год средства дорожного фонда возросли на десять миллиардов рублей. Изменения произошли за счет федеральных и региональных субсидий, а также решения губернатора Алексея Текслера. За 2024 год в регионе планируют отремонтировать 800 километров дорог, из них — 180 километров по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В качестве приоритетных направлений министр указал работы у медучреждений, по внутридворовым проездам, магистралям, опорным сетям и курортному направлению. Старт сезона ремонта дорог в регионе был дан в середине апреля. Тогда глава региона совершил объезд по проблемным участкам региона и дал поручение расширить программу ремонта. Базовое число ремонтируемых региональных дорог в 2024 году составило 39 объектов. В областном центре при этом будет отремонтировано 1,1 миллиона квадратных метров дорог, а в Магнитогорске — 510 тысяч квадратных метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области муниципалитеты получили удвоенную субсидию на ремонт дорог. На дороги в районах в 2024 году выделили 12,1 миллиарда рублей, сообщили министр дорожного хозяйства Алексей Нечаев. «В 2024 году все муниципальные образования получили удвоенную субсидию по сравнению с прошлым годом на ремонт дорог. Мы направили 12,2 миллиарда рублей муниципалитетам, что составляет половину от выделенных средств», — заявил Нечаев на пресс-конференции холдинга «Гранада-пресс». Нечаев отметил, что за год средства дорожного фонда возросли на десять миллиардов рублей. Изменения произошли за счет федеральных и региональных субсидий, а также решения губернатора Алексея Текслера. За 2024 год в регионе планируют отремонтировать 800 километров дорог, из них — 180 километров по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В качестве приоритетных направлений министр указал работы у медучреждений, по внутридворовым проездам, магистралям, опорным сетям и курортному направлению. Старт сезона ремонта дорог в регионе был дан в середине апреля. Тогда глава региона совершил объезд по проблемным участкам региона и дал поручение расширить программу ремонта. Базовое число ремонтируемых региональных дорог в 2024 году составило 39 объектов. В областном центре при этом будет отремонтировано 1,1 миллиона квадратных метров дорог, а в Магнитогорске — 510 тысяч квадратных метров.