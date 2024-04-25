25 апреля 2024

В ЯНАО проверяют общежитие, жилец которого устраивает поджоги. Фото

Жительнице Салехарда, проживающей в общежитии с обгорелыми стенами, дали жилье
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул. Чердынская 38. Пермь, дым, многоэтажка, пожар, возгарание
В Салехарде женщина подозревает соседа по общежитию в поджогах Фото:

Жительница Салехарда (ЯНАО) считает, что один из жильцов общежития, в котором она проживает, устраивает поджоги, из-за чего стены и места общего пользования закоптились и проживать в общаге не представляется возможным. Мэрия окружной столицы предоставила ей жилье в маневренном фонде, а окружная прокуратура начала проведение проверки, сообщили URA.RU в пресс-службах.

«Уже много лет все жильцы общежития по улице Губкина терпят выходки [жильцов одной из квартир], где во время частого и длительного отсутствия хозяйки, ее брат выламывает дверь, приводит друзей и устраивает застолья. Терпение лопнуло, когда 2 апреля они устроили поджог, который удалось потушить своими силами», — написала женщина в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

На сообщение обратила внимание окружная прокуратура, которая инициировала проведение проверки. При наличии оснований, будут приняты соответствующие меры, сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

В городской администрации, куда корреспондент также обратился за комментарием, пояснили, что по заявлению женщины ей предоставлено жилье в маневренном фонде. Она является собственницей комнаты в общежитии, и правом на жилье в маневренном фонде не обладает. Комиссия, которая провела 22 апреля обследование жилплощади, установила, что ее квартира не пострадала и запах гари почти не чувствуется. Принимая во внимание, что у заявительницы имеются иждивенцы, мэрия окружной столицы пошла ей навстречу.

В пресс-службе окружного ГУ МЧС корреспонденту подтвердили, что вызовы по указанному адресу зарегистрированы. Сотрудники пожарной охраны выезжают незамедлительно.

Коридор общежития по улице Губкина в Салехарде
Коридор общежития по улице Губкина в Салехарде
Фото:

Жилье в маневренном фонде
Жилье в маневренном фонде
Фото:

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Жительница Салехарда (ЯНАО) считает, что один из жильцов общежития, в котором она проживает, устраивает поджоги, из-за чего стены и места общего пользования закоптились и проживать в общаге не представляется возможным. Мэрия окружной столицы предоставила ей жилье в маневренном фонде, а окружная прокуратура начала проведение проверки, сообщили URA.RU в пресс-службах. «Уже много лет все жильцы общежития по улице Губкина терпят выходки [жильцов одной из квартир], где во время частого и длительного отсутствия хозяйки, ее брат выламывает дверь, приводит друзей и устраивает застолья. Терпение лопнуло, когда 2 апреля они устроили поджог, который удалось потушить своими силами», — написала женщина в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». На сообщение обратила внимание окружная прокуратура, которая инициировала проведение проверки. При наличии оснований, будут приняты соответствующие меры, сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. В городской администрации, куда корреспондент также обратился за комментарием, пояснили, что по заявлению женщины ей предоставлено жилье в маневренном фонде. Она является собственницей комнаты в общежитии, и правом на жилье в маневренном фонде не обладает. Комиссия, которая провела 22 апреля обследование жилплощади, установила, что ее квартира не пострадала и запах гари почти не чувствуется. Принимая во внимание, что у заявительницы имеются иждивенцы, мэрия окружной столицы пошла ей навстречу. В пресс-службе окружного ГУ МЧС корреспонденту подтвердили, что вызовы по указанному адресу зарегистрированы. Сотрудники пожарной охраны выезжают незамедлительно.
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