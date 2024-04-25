Мэр Екатеринбурга представил нового директора ТЮЗа

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил нового директора Театра юного зрителя (ТЮЗ) Сергея Радченко, который ранее занимал должность замминистра культуры Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в горадминистрации. Назначение Радченко агентство анонсировало еще 18 апреля.
В торжественной церемонии участвовали также министр культуры Светлана Учайкина, которую ранее назвали в числе кандидатов на место уволенной Орловым в конце марта Евгении Умниковой, исполняющий обязанности вице-мэра по «соцполитике» Константин Шевченко и начальник городского управления культуры Илья Марков. «Коллектив театра принял Радченко тепло», — подчеркнули в горадминистрации.
Решение о назначении Радченко Орлов принимал вместе с губернатором Евгением Куйвашевым. Радченко — их давний знакомый еще по Тобольску и Тюмени.
Радченко окончил Свердловский театральный институт и аспирантуру Института художественного образования и культурологии Российской академии образования. Работать начал в 1990 году в качестве артиста Тобольского драматического театра, а в 2004 году стал главой коллектива. За все время он сыграл более ста ролей, за что был удостоен актерской премии «Лучшая роль сезона». В 2016 году Радченко был назначен художественным руководителем Тюменского концертно-театрального объединения. Пост замминистра он занял в 2018-м.
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