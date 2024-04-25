25 апреля 2024

Мэр Екатеринбурга представил нового директора ТЮЗа

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Пресс-конференция по открытию фестиваля Коляда-плэйс. Екатеринбург , радченко сергей
Сергей Радченко четыре года занимал пост замминистра культуры Свердловской области Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил нового директора Театра юного зрителя (ТЮЗ) Сергея Радченко, который ранее занимал должность замминистра культуры Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в горадминистрации. Назначение Радченко агентство анонсировало еще 18 апреля.

В торжественной церемонии участвовали также министр культуры Светлана Учайкина, которую ранее назвали в числе кандидатов на место уволенной Орловым в конце марта Евгении Умниковой, исполняющий обязанности вице-мэра по «соцполитике» Константин Шевченко и начальник городского управления культуры Илья Марков. «Коллектив театра принял Радченко тепло», — подчеркнули в горадминистрации.

Решение о назначении Радченко Орлов принимал вместе с губернатором Евгением Куйвашевым. Радченко — их давний знакомый еще по Тобольску и Тюмени.

Радченко окончил Свердловский театральный институт и аспирантуру Института художественного образования и культурологии Российской академии образования. Работать начал в 1990 году в качестве артиста Тобольского драматического театра, а в 2004 году стал главой коллектива. За все время он сыграл более ста ролей, за что был удостоен актерской премии «Лучшая роль сезона». В 2016 году Радченко был назначен художественным руководителем Тюменского концертно-театрального объединения. Пост замминистра он занял в 2018-м.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил нового директора Театра юного зрителя (ТЮЗ) Сергея Радченко, который ранее занимал должность замминистра культуры Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в горадминистрации. Назначение Радченко агентство анонсировало еще 18 апреля. В торжественной церемонии участвовали также министр культуры Светлана Учайкина, которую ранее назвали в числе кандидатов на место уволенной Орловым в конце марта Евгении Умниковой, исполняющий обязанности вице-мэра по «соцполитике» Константин Шевченко и начальник городского управления культуры Илья Марков. «Коллектив театра принял Радченко тепло», — подчеркнули в горадминистрации. Решение о назначении Радченко Орлов принимал вместе с губернатором Евгением Куйвашевым. Радченко — их давний знакомый еще по Тобольску и Тюмени. Радченко окончил Свердловский театральный институт и аспирантуру Института художественного образования и культурологии Российской академии образования. Работать начал в 1990 году в качестве артиста Тобольского драматического театра, а в 2004 году стал главой коллектива. За все время он сыграл более ста ролей, за что был удостоен актерской премии «Лучшая роль сезона». В 2016 году Радченко был назначен художественным руководителем Тюменского концертно-театрального объединения. Пост замминистра он занял в 2018-м.
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© Служба новостей «URA.RU»
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