Мэр Екатеринбурга представил нового директора ТЮЗа

26 апреля 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Сергей Радченко четыре года занимал пост замминистра культуры Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил нового директора Театра юного зрителя (ТЮЗ) Сергея Радченко, который ранее занимал должность замминистра культуры Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в горадминистрации. Назначение Радченко агентство анонсировало еще 18 апреля. В торжественной церемонии участвовали также министр культуры Светлана Учайкина, которую ранее назвали в числе кандидатов на место уволенной Орловым в конце марта Евгении Умниковой, исполняющий обязанности вице-мэра по «соцполитике» Константин Шевченко и начальник городского управления культуры Илья Марков. «Коллектив театра принял Радченко тепло», — подчеркнули в горадминистрации. Решение о назначении Радченко Орлов принимал вместе с губернатором Евгением Куйвашевым. Радченко — их давний знакомый еще по Тобольску и Тюмени. Радченко окончил Свердловский театральный институт и аспирантуру Института художественного образования и культурологии Российской академии образования. Работать начал в 1990 году в качестве артиста Тобольского драматического театра, а в 2004 году стал главой коллектива. За все время он сыграл более ста ролей, за что был удостоен актерской премии «Лучшая роль сезона». В 2016 году Радченко был назначен художественным руководителем Тюменского концертно-театрального объединения. Пост замминистра он занял в 2018-м. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил нового директора Театра юного зрителя (ТЮЗ) Сергея Радченко, который ранее занимал должность замминистра культуры Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в горадминистрации. Назначение Радченко агентство анонсировало еще 18 апреля. В торжественной церемонии участвовали также министр культуры Светлана Учайкина, которую ранее назвали в числе кандидатов на место уволенной Орловым в конце марта Евгении Умниковой, исполняющий обязанности вице-мэра по «соцполитике» Константин Шевченко и начальник городского управления культуры Илья Марков. «Коллектив театра принял Радченко тепло», — подчеркнули в горадминистрации. Решение о назначении Радченко Орлов принимал вместе с губернатором Евгением Куйвашевым. Радченко — их давний знакомый еще по Тобольску и Тюмени. Радченко окончил Свердловский театральный институт и аспирантуру Института художественного образования и культурологии Российской академии образования. Работать начал в 1990 году в качестве артиста Тобольского драматического театра, а в 2004 году стал главой коллектива. За все время он сыграл более ста ролей, за что был удостоен актерской премии «Лучшая роль сезона». В 2016 году Радченко был назначен художественным руководителем Тюменского концертно-театрального объединения. Пост замминистра он занял в 2018-м.