В ЯНАО иссяк поток въезжающих из стран ближнего зарубежья мигрантов

На Ямале миграционный отток населения в первые месяцы 2024 года составил чуть более 10% от числа прибывших на территорию округа. Всего в январе—феврале пределы ЯНАО покинули 140 человек. При этом поток въезжающих из стран ближнего зарубежья почти прекратился, сообщает департамент экономики ЯНАО.
Как следует из документации, размещенной на сайте ведомства, в январе 2024 года число прибывших в ЯНАО составило 1602 человека, выбывших — 1742 человека. Миграционная убыль — 140 человек. В основном это межрегиональная миграция. Из стран СНГ за тот же период в округ въехали 240 человек, выбыли 232 человека. Прирост составил всего восемь человек.
Для сравнения, в прошлом году в январе миграционный прирост в ЯНАО составил 206 человек. Тогда в населенные пункты въехали 316 человек, уехали 110.
В 2023 году миграционный прирост населения Ямала шел в основном за счет приезжих из постсоветских стран. Как сообщало URA.RU, за первые десять месяцев прошлого года в населенные пункты округа прибыл 2351 житель из стран СНГ, а покинули территорию Ямала 1208 мигрантов.
Агентство URA.RU направило в УМВД России по ЯНАО запрос с просьбой прокомментировать причины оттока мигрантов из округа. Ответ готовится.
Ранее сообщалось, что директор филиала предприятия МВД в ЯНАО наживался на мигрантах. В Салехарде (ЯНАО) суд вынес приговор экс-директору филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Сергею Бекетову за хищения и злоупотребление служебным положением.
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На Ямале миграционный отток населения в первые месяцы 2024 года составил чуть более 10% от числа прибывших на территорию округа. Всего в январе—феврале пределы ЯНАО покинули 140 человек. При этом поток въезжающих из стран ближнего зарубежья почти прекратился, сообщает департамент экономики ЯНАО. Как следует из документации, размещенной на сайте ведомства, в январе 2024 года число прибывших в ЯНАО составило 1602 человека, выбывших — 1742 человека. Миграционная убыль — 140 человек. В основном это межрегиональная миграция. Из стран СНГ за тот же период в округ въехали 240 человек, выбыли 232 человека. Прирост составил всего восемь человек. Для сравнения, в прошлом году в январе миграционный прирост в ЯНАО составил 206 человек. Тогда в населенные пункты въехали 316 человек, уехали 110. В 2023 году миграционный прирост населения Ямала шел в основном за счет приезжих из постсоветских стран. Как сообщало URA.RU, за первые десять месяцев прошлого года в населенные пункты округа прибыл 2351 житель из стран СНГ, а покинули территорию Ямала 1208 мигрантов. Агентство URA.RU направило в УМВД России по ЯНАО запрос с просьбой прокомментировать причины оттока мигрантов из округа. Ответ готовится. Ранее сообщалось, что директор филиала предприятия МВД в ЯНАО наживался на мигрантах. В Салехарде (ЯНАО) суд вынес приговор экс-директору филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Сергею Бекетову за хищения и злоупотребление служебным положением.