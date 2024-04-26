В Кремле отреагировали на резолюцию ЕС, не признающего выборы президента РФ

Кремль не прислушивается к резолюции Европарламента, осуждающей президентские выборы в России, так как этот политической орган уже давно закрепился на «последовательной русофобии». Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вряд ли это те заявления, к которым мы готовы прислушиваться. Европарламент давно закрепился на позициях прочной, последовательной русофобии. Вопреки основному призванию парламентариев — выстраивать диалог, он превратился в машину оголтелых действий и ненужных противоречий. Так мы к этому и относимся», — заявил Песков.
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