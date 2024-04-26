В Кремле отреагировали на резолюцию ЕС, не признающего выборы президента РФ

Кремль: Европарламент закрепился на позициях русофобии
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий, топ
В Кремле не прислушиваются к резолюциям Европарламента, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Кремль не прислушивается к резолюции Европарламента, осуждающей президентские выборы в России, так как этот политической орган уже давно закрепился на «последовательной русофобии». Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вряд ли это те заявления, к которым мы готовы прислушиваться. Европарламент давно закрепился на позициях прочной, последовательной русофобии. Вопреки основному призванию парламентариев — выстраивать диалог, он превратился в машину оголтелых действий и ненужных противоречий. Так мы к этому и относимся», — заявил Песков.

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Кремль не прислушивается к резолюции Европарламента, осуждающей президентские выборы в России, так как этот политической орган уже давно закрепился на «последовательной русофобии». Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вряд ли это те заявления, к которым мы готовы прислушиваться. Европарламент давно закрепился на позициях прочной, последовательной русофобии. Вопреки основному призванию парламентариев — выстраивать диалог, он превратился в машину оголтелых действий и ненужных противоречий. Так мы к этому и относимся», — заявил Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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