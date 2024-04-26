Политика В Кремле отреагировали на резолюцию ЕС, не признающего выборы президента РФ Кремль: Европарламент закрепился на позициях русофобии 26 апреля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 + В Кремле не прислушиваются к резолюциям Европарламента, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Кремль не прислушивается к резолюции Европарламента, осуждающей президентские выборы в России, так как этот политической орган уже давно закрепился на «последовательной русофобии». Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вряд ли это те заявления, к которым мы готовы прислушиваться. Европарламент давно закрепился на позициях прочной, последовательной русофобии. Вопреки основному призванию парламентариев — выстраивать диалог, он превратился в машину оголтелых действий и ненужных противоречий. Так мы к этому и относимся», — заявил Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Кремль не прислушивается к резолюции Европарламента, осуждающей президентские выборы в России, так как этот политической орган уже давно закрепился на «последовательной русофобии». Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вряд ли это те заявления, к которым мы готовы прислушиваться. Европарламент давно закрепился на позициях прочной, последовательной русофобии. Вопреки основному призванию парламентариев — выстраивать диалог, он превратился в машину оголтелых действий и ненужных противоречий. Так мы к этому и относимся», — заявил Песков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям