Песков объяснил важность встречи Путина с Си Цзиньпином

Любые контакты между президентом России Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином привлекают внимание мировой общественности. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, поездка президента в Китай находится в завершающей стадии подготовки. По согласованию с нашими китайскими партнерами объявим о сроках поездки. Любые контакты между главами России и Китая — это события, которые привлекают внимание всего мира. РФ и КНР — страны-суверены, испытывающие на себе давление Запада. Эти вопросы на повестке с акцентом на долгосрочное сотрудничество», — заявил Песков.
Лидеры России и Китая планируют встретиться в 2024 году на саммитах БРИКС и ШОС. Эту информацию подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров в Китае. Встречи на полях других международных мероприятий также рассматриваются для поддержания диалога между лидерами.
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