Песков объяснил важность встречи Путина с Си Цзиньпином

Песков: любые контакты Путина с Си Цзиньпином привлекают внимание всего мира

26 апреля 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Любая встреча Си Цзиньпина (слева) и Владимира Путина (справа) представляет собой большое событие, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Любые контакты между президентом России Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином привлекают внимание мировой общественности. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Действительно, поездка президента в Китай находится в завершающей стадии подготовки. По согласованию с нашими китайскими партнерами объявим о сроках поездки. Любые контакты между главами России и Китая — это события, которые привлекают внимание всего мира. РФ и КНР — страны-суверены, испытывающие на себе давление Запада. Эти вопросы на повестке с акцентом на долгосрочное сотрудничество», — заявил Песков. Лидеры России и Китая планируют встретиться в 2024 году на саммитах БРИКС и ШОС. Эту информацию подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров в Китае. Встречи на полях других международных мероприятий также рассматриваются для поддержания диалога между лидерами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любые контакты между президентом России Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином привлекают внимание мировой общественности. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Действительно, поездка президента в Китай находится в завершающей стадии подготовки. По согласованию с нашими китайскими партнерами объявим о сроках поездки. Любые контакты между главами России и Китая — это события, которые привлекают внимание всего мира. РФ и КНР — страны-суверены, испытывающие на себе давление Запада. Эти вопросы на повестке с акцентом на долгосрочное сотрудничество», — заявил Песков. Лидеры России и Китая планируют встретиться в 2024 году на саммитах БРИКС и ШОС. Эту информацию подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров в Китае. Встречи на полях других международных мероприятий также рассматриваются для поддержания диалога между лидерами.