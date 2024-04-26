Песков объяснил важность встречи Путина с Си Цзиньпином

Песков: любые контакты Путина с Си Цзиньпином привлекают внимание всего мира
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© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
Любая встреча Си Цзиньпина (слева) и Владимира Путина (справа) представляет собой большое событие, заявил Дмитрий Песков Фото:

Любые контакты между президентом России Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином привлекают внимание мировой общественности. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, поездка президента в Китай находится в завершающей стадии подготовки. По согласованию с нашими китайскими партнерами объявим о сроках поездки. Любые контакты между главами России и Китая — это события, которые привлекают внимание всего мира. РФ и КНР — страны-суверены, испытывающие на себе давление Запада. Эти вопросы на повестке с акцентом на долгосрочное сотрудничество», — заявил Песков.

Лидеры России и Китая планируют встретиться в 2024 году на саммитах БРИКС и ШОС. Эту информацию подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров в Китае. Встречи на полях других международных мероприятий также рассматриваются для поддержания диалога между лидерами.

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Любые контакты между президентом России Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином привлекают внимание мировой общественности. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Действительно, поездка президента в Китай находится в завершающей стадии подготовки. По согласованию с нашими китайскими партнерами объявим о сроках поездки. Любые контакты между главами России и Китая — это события, которые привлекают внимание всего мира. РФ и КНР — страны-суверены, испытывающие на себе давление Запада. Эти вопросы на повестке с акцентом на долгосрочное сотрудничество», — заявил Песков. Лидеры России и Китая планируют встретиться в 2024 году на саммитах БРИКС и ШОС. Эту информацию подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров в Китае. Встречи на полях других международных мероприятий также рассматриваются для поддержания диалога между лидерами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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