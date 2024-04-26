Суд поставил точку в споре курганской Росгвардии и экс-депутата Хахалова

Курганец, задавивший волка снегоходом, проиграл спор о лицензии на оружие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Волки напали на курганцев

Седьмой кассационный суд отказал бывшему депутату курганской облдумы Денису Хахалову, оспаривавшему отказ Росгвардии в выдаче лицензии на оружие. Мужчина не смог получить разрешение в Курганской области из-за скандала с охотой на волков, обратился с иском в суд и проиграл. Данные появились на сайте Седьмого кассационного суда.

«Решение Катайского районного суда <…> оставить без изменения, кассационную жалобу Хахалова Дениса Сергеевича — без удовлетворения», — говорится в картотеке суда. Предметом спора стал отказ в выдаче лицензии на покупку охотничьего оружия разрешительным центром курганского управления Росгвардии. Ведомство в качестве причины указало факт скандальной охоты на волков с участием экс-депутата.

Хахалов обратился за лицензией в июне прошлого года. Через месяц ему пришел отказ. В обосновании указывалось «наличие у Хахалова Д. С. судимости за совершение преступления средней тяжести, совершенного с применением оружия, а также предмета, использованного в качестве оружия». После этого он пошел в суд.

В иске бывший депутат указал, что наказание в виде штрафа за охоту он оплатил, а судимость с него была снята. Суд встал на сторону силового ведомства. Хахалову пояснили, что отказ был сделан на основе внесенных в закон изменений. Они запрещают выдачу лицензии гражданам, нарушившим закон с использованием оружия. Хотя запреты появились позже инцидента на охоте, это не отменяет применимости к его случаю.

Суд оставил Хахалову право обжаловать решение. Сам экс-депутат в беседе с URA.RU пояснил, что делать этого не будет. Как он утверждает, разрешение на оружие ему уже выдали в другом регионе.

Проблемы с законом у депутата возникли в 2021 году, когда он охотился на волков. В сеть попали кадры убийства волка с помощью снегохода. Сам депутат утверждал, что при отстреле у него кончились патроны и раненного волка пришлось добивать снегоходом. За незаконную охоту Хахалов был оштрафован на 60 тысяч рублей. Из-за огласки в СМИ ему пришлось сложить депутатские полномочия.