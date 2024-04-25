Отразится ли жара на уровне Тобола в Кургане

Жара в Курганской области не ускорит прохождение паводка

26 апреля 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Одного жаркого дня недостаточно для ликвидации наводнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Предстоящее потепление в Курганской области не приведет к быстрому уходу паводковых вод. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился синоптик-любитель Илья Винштейн. «Говоря о том, сможет ли жара уменьшить количество воды, вызванное наводнением: нет, не сможет. Там жара совсем иного типа, с грозами и ветром. Для ускоренного испарения паводковой воды необходима сухая и жаркая воздушная масса, которая должна стоять над территорией 5-10 дней», — пояснил URA.RU Винштейн. Сообщается, что ожидаемое 28 апреля потепление (тогда специалисты Курганского ЦГМС прогнозируют до +27 градусов) будет вызвано затоком жаркого воздуха в теплом секторе циклона и не продержится долго, после чего вновь наступит похолодание. Эти погодные условия не способствуют значительному уменьшению уровня воды в результате испарения. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ожидается потепление до +27 градусов. При этом, синоптики сообщают, что ночью температура воздуха может доходить до -2. Такой прогноз был опубликован на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предстоящее потепление в Курганской области не приведет к быстрому уходу паводковых вод. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился синоптик-любитель Илья Винштейн. «Говоря о том, сможет ли жара уменьшить количество воды, вызванное наводнением: нет, не сможет. Там жара совсем иного типа, с грозами и ветром. Для ускоренного испарения паводковой воды необходима сухая и жаркая воздушная масса, которая должна стоять над территорией 5-10 дней», — пояснил URA.RU Винштейн. Сообщается, что ожидаемое 28 апреля потепление (тогда специалисты Курганского ЦГМС прогнозируют до +27 градусов) будет вызвано затоком жаркого воздуха в теплом секторе циклона и не продержится долго, после чего вновь наступит похолодание. Эти погодные условия не способствуют значительному уменьшению уровня воды в результате испарения. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ожидается потепление до +27 градусов. При этом, синоптики сообщают, что ночью температура воздуха может доходить до -2. Такой прогноз был опубликован на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).