25 апреля 2024

В Курганскую область к майским праздникам вернется жара. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Некрасовский мост. Курган, лето, жара, фонтан
В Курганской области ожидается температура до +27 градусов Фото:

В Курганской области ожидается потепление до +27 градусов. При этом, синоптики сообщают, что ночью температура воздуха может доходить до -2. Прогноз погоды сообщается на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«По прогнозу на 28 апреля, днем температура воздуха ожидается до +22, +28 градусов. Ночью ожидается температура +9, +14 градусов. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, до восьми метров в секунду», — указано на сайте Курганского ЦГМС.

Синоптики прогнозируют, что 26 апреля днем будет до +13, +18 градусов. Ветер восточный до восьми метров в секунду. Преимущественно без осадков. Днем 27 апреля по региону будет +16, +21 градусов. Ночью ожидается до +7 градусов. Сообщается, что в ближайшие дни осадки не ожидаются, прогнозируется переменная облачность. Ветер неустойчивый и слабый.

В Кургане после аномальной жары под 30 градусов прогнозировали дожди и мокрый снег в течение трех дней. Тогда осадки ожидались и на 26 апреля.

В Курганской область возвращается теплая погода
В Курганской область возвращается теплая погода

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области ожидается потепление до +27 градусов. При этом, синоптики сообщают, что ночью температура воздуха может доходить до -2. Прогноз погоды сообщается на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «По прогнозу на 28 апреля, днем температура воздуха ожидается до +22, +28 градусов. Ночью ожидается температура +9, +14 градусов. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, до восьми метров в секунду», — указано на сайте Курганского ЦГМС. Синоптики прогнозируют, что 26 апреля днем будет до +13, +18 градусов. Ветер восточный до восьми метров в секунду. Преимущественно без осадков. Днем 27 апреля по региону будет +16, +21 градусов. Ночью ожидается до +7 градусов. Сообщается, что в ближайшие дни осадки не ожидаются, прогнозируется переменная облачность. Ветер неустойчивый и слабый. В Кургане после аномальной жары под 30 градусов прогнозировали дожди и мокрый снег в течение трех дней. Тогда осадки ожидались и на 26 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...