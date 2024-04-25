В Курганской области ожидается потепление до +27 градусов. При этом, синоптики сообщают, что ночью температура воздуха может доходить до -2. Прогноз погоды сообщается на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).
«По прогнозу на 28 апреля, днем температура воздуха ожидается до +22, +28 градусов. Ночью ожидается температура +9, +14 градусов. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, до восьми метров в секунду», — указано на сайте Курганского ЦГМС.
Синоптики прогнозируют, что 26 апреля днем будет до +13, +18 градусов. Ветер восточный до восьми метров в секунду. Преимущественно без осадков. Днем 27 апреля по региону будет +16, +21 градусов. Ночью ожидается до +7 градусов. Сообщается, что в ближайшие дни осадки не ожидаются, прогнозируется переменная облачность. Ветер неустойчивый и слабый.
В Кургане после аномальной жары под 30 градусов прогнозировали дожди и мокрый снег в течение трех дней. Тогда осадки ожидались и на 26 апреля.
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В Курганской области ожидается потепление до +27 градусов. При этом, синоптики сообщают, что ночью температура воздуха может доходить до -2. Прогноз погоды сообщается на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «По прогнозу на 28 апреля, днем температура воздуха ожидается до +22, +28 градусов. Ночью ожидается температура +9, +14 градусов. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, до восьми метров в секунду», — указано на сайте Курганского ЦГМС. Синоптики прогнозируют, что 26 апреля днем будет до +13, +18 градусов. Ветер восточный до восьми метров в секунду. Преимущественно без осадков. Днем 27 апреля по региону будет +16, +21 градусов. Ночью ожидается до +7 градусов. Сообщается, что в ближайшие дни осадки не ожидаются, прогнозируется переменная облачность. Ветер неустойчивый и слабый. В Кургане после аномальной жары под 30 градусов прогнозировали дожди и мокрый снег в течение трех дней. Тогда осадки ожидались и на 26 апреля.