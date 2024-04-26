В Екатеринбурге запретят продажу алкоголя

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Два дня екатеринбуржцы не смогут покупать алкоголь Фото:

В Екатеринбурге 1 и 9 мая запретят продажу алкоголя возле мест проведения мероприятий. Об этом сообщает telegram-канал, который администрирует мэрия.

«1 и 9 мая в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя вблизи мест проведения праздничных мероприятий. Границы ограничений узнаем немного позже», — следует из сообщения.

Мэрия уже опубликовала первую афишу на День Победы. Первый торжественный ритуал «Память» начнется в 08:00 на Широкореченском мемориале. Другие мероприятия будут проходить на площади 1905 года, на улице Пушкина, 8 Марта, Октябрьской площади и в Историческом сквере.

В этом году власти перенесут праздничные гуляния в День Победы из центра Екатеринбурга в Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского, а также отменят праздничный фейерверк. По словам мэра Алексея Орлова, в Историческом сквере, где традиционно запускают салют (после масштабного концерта), невозможно обеспечить безопасность.

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В Екатеринбурге 1 и 9 мая запретят продажу алкоголя возле мест проведения мероприятий. Об этом сообщает telegram-канал, который администрирует мэрия. «1 и 9 мая в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя вблизи мест проведения праздничных мероприятий. Границы ограничений узнаем немного позже», — следует из сообщения. Мэрия уже опубликовала первую афишу на День Победы. Первый торжественный ритуал «Память» начнется в 08:00 на Широкореченском мемориале. Другие мероприятия будут проходить на площади 1905 года, на улице Пушкина, 8 Марта, Октябрьской площади и в Историческом сквере. В этом году власти перенесут праздничные гуляния в День Победы из центра Екатеринбурга в Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского, а также отменят праздничный фейерверк. По словам мэра Алексея Орлова, в Историческом сквере, где традиционно запускают салют (после масштабного концерта), невозможно обеспечить безопасность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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