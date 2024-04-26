В Екатеринбурге запретят продажу алкоголя

26 апреля 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Два дня екатеринбуржцы не смогут покупать алкоголь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 1 и 9 мая запретят продажу алкоголя возле мест проведения мероприятий. Об этом сообщает telegram-канал, который администрирует мэрия. «1 и 9 мая в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя вблизи мест проведения праздничных мероприятий. Границы ограничений узнаем немного позже», — следует из сообщения. Мэрия уже опубликовала первую афишу на День Победы. Первый торжественный ритуал «Память» начнется в 08:00 на Широкореченском мемориале. Другие мероприятия будут проходить на площади 1905 года, на улице Пушкина, 8 Марта, Октябрьской площади и в Историческом сквере. В этом году власти перенесут праздничные гуляния в День Победы из центра Екатеринбурга в Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского, а также отменят праздничный фейерверк. По словам мэра Алексея Орлова, в Историческом сквере, где традиционно запускают салют (после масштабного концерта), невозможно обеспечить безопасность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 1 и 9 мая запретят продажу алкоголя возле мест проведения мероприятий. Об этом сообщает telegram-канал, который администрирует мэрия. «1 и 9 мая в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя вблизи мест проведения праздничных мероприятий. Границы ограничений узнаем немного позже», — следует из сообщения. Мэрия уже опубликовала первую афишу на День Победы. Первый торжественный ритуал «Память» начнется в 08:00 на Широкореченском мемориале. Другие мероприятия будут проходить на площади 1905 года, на улице Пушкина, 8 Марта, Октябрьской площади и в Историческом сквере. В этом году власти перенесут праздничные гуляния в День Победы из центра Екатеринбурга в Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского, а также отменят праздничный фейерверк. По словам мэра Алексея Орлова, в Историческом сквере, где традиционно запускают салют (после масштабного концерта), невозможно обеспечить безопасность.