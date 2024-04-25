Первая афиша на 9 Мая в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на 9 Мая проведут концерт и выставку ретро-автомобилей

25 апреля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Мероприятия в честь Дня Победы начнутся в 08:00 Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге на 9 Мая, помимо торжественного парада Победы, проведут концертную программу и выставку ретро-автомобилей. Мероприятия пройдут на улице Пушкина, в Историческом сквере, а также на Октябрьской площади, рассказал глава управления культуры города Илья Марков на заседании коллегии в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Торжественный ритуал «Память» начнется в 08:00 на Широкореченском мемориале, а через два часа начнется долгожданный парад войск Екатеринбургского гарнизона на площади 1905 года. Там же в 11:00 пройдет городская молодежная поисковая акция «Вспомним всех поименно» и передвижная выставка «Живем в поиске». Выставка ретро-автомобилей стартует в 11:30 на улице Пушкина. Трансляцию парада Победы в Москве покажут на площади 1905 года в 12:00 одновременно с акцией «Вальс Победы» на улице 8 Марта, 62 и концертом «Мы внуки твои, Победа!» в Историческом сквере. Заключительные мероприятия начнутся в 14:00. На Октябрьской площади в интерактивном музее под открытым небом представят «Трудовой подвиг Свердловска». В том же месте пройдет концертная программа, участники которой не раскрываются. Праздничные гуляния в День Победы перенесут из центра Екатеринбурга в Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского. Кроме того, в этом году не будет праздничного фейерверка. По словам мэра Алексея Орлова, в Историческом сквере, где традиционно запускают салют (после масштабного концерта), невозможно обеспечить безопасность. Акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате, подробнее о способах почтить память ветеранов ВОВ — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на 9 Мая, помимо торжественного парада Победы, проведут концертную программу и выставку ретро-автомобилей. Мероприятия пройдут на улице Пушкина, в Историческом сквере, а также на Октябрьской площади, рассказал глава управления культуры города Илья Марков на заседании коллегии в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Торжественный ритуал «Память» начнется в 08:00 на Широкореченском мемориале, а через два часа начнется долгожданный парад войск Екатеринбургского гарнизона на площади 1905 года. Там же в 11:00 пройдет городская молодежная поисковая акция «Вспомним всех поименно» и передвижная выставка «Живем в поиске». Выставка ретро-автомобилей стартует в 11:30 на улице Пушкина. Трансляцию парада Победы в Москве покажут на площади 1905 года в 12:00 одновременно с акцией «Вальс Победы» на улице 8 Марта, 62 и концертом «Мы внуки твои, Победа!» в Историческом сквере. Заключительные мероприятия начнутся в 14:00. На Октябрьской площади в интерактивном музее под открытым небом представят «Трудовой подвиг Свердловска». В том же месте пройдет концертная программа, участники которой не раскрываются. Праздничные гуляния в День Победы перенесут из центра Екатеринбурга в Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского. Кроме того, в этом году не будет праздничного фейерверка. По словам мэра Алексея Орлова, в Историческом сквере, где традиционно запускают салют (после масштабного концерта), невозможно обеспечить безопасность. Акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате, подробнее о способах почтить память ветеранов ВОВ — в материале URA.RU.