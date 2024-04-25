Первая афиша на 9 Мая в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на 9 Мая проведут концерт и выставку ретро-автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы. Точка у трибуны. Екатеринбург, парад победы, 9 мая, 9 мая 2023, парад победы 2023
Мероприятия в честь Дня Победы начнутся в 08:00 Фото:

В Екатеринбурге на 9 Мая, помимо торжественного парада Победы, проведут концертную программу и выставку ретро-автомобилей. Мероприятия пройдут на улице Пушкина, в Историческом сквере, а также на Октябрьской площади, рассказал глава управления культуры города Илья Марков на заседании коллегии в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

Торжественный ритуал «Память» начнется в 08:00 на Широкореченском мемориале, а через два часа начнется долгожданный парад войск Екатеринбургского гарнизона на площади 1905 года. Там же в 11:00 пройдет городская молодежная поисковая акция «Вспомним всех поименно» и передвижная выставка «Живем в поиске».

Выставка ретро-автомобилей стартует в 11:30 на улице Пушкина. Трансляцию парада Победы в Москве покажут на площади 1905 года в 12:00 одновременно с акцией «Вальс Победы» на улице 8 Марта, 62 и концертом «Мы внуки твои, Победа!» в Историческом сквере.

Заключительные мероприятия начнутся в 14:00. На Октябрьской площади в интерактивном музее под открытым небом представят «Трудовой подвиг Свердловска». В том же месте пройдет концертная программа, участники которой не раскрываются.

Праздничные гуляния в День Победы перенесут из центра Екатеринбурга в Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского. Кроме того, в этом году не будет праздничного фейерверка. По словам мэра Алексея Орлова, в Историческом сквере, где традиционно запускают салют (после масштабного концерта), невозможно обеспечить безопасность. Акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате, подробнее о способах почтить память ветеранов ВОВ — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на 9 Мая, помимо торжественного парада Победы, проведут концертную программу и выставку ретро-автомобилей. Мероприятия пройдут на улице Пушкина, в Историческом сквере, а также на Октябрьской площади, рассказал глава управления культуры города Илья Марков на заседании коллегии в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Торжественный ритуал «Память» начнется в 08:00 на Широкореченском мемориале, а через два часа начнется долгожданный парад войск Екатеринбургского гарнизона на площади 1905 года. Там же в 11:00 пройдет городская молодежная поисковая акция «Вспомним всех поименно» и передвижная выставка «Живем в поиске». Выставка ретро-автомобилей стартует в 11:30 на улице Пушкина. Трансляцию парада Победы в Москве покажут на площади 1905 года в 12:00 одновременно с акцией «Вальс Победы» на улице 8 Марта, 62 и концертом «Мы внуки твои, Победа!» в Историческом сквере. Заключительные мероприятия начнутся в 14:00. На Октябрьской площади в интерактивном музее под открытым небом представят «Трудовой подвиг Свердловска». В том же месте пройдет концертная программа, участники которой не раскрываются. Праздничные гуляния в День Победы перенесут из центра Екатеринбурга в Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского. Кроме того, в этом году не будет праздничного фейерверка. По словам мэра Алексея Орлова, в Историческом сквере, где традиционно запускают салют (после масштабного концерта), невозможно обеспечить безопасность. Акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате, подробнее о способах почтить память ветеранов ВОВ — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...