Военный аналитик Прохватилов предрек обрушение фронта благодаря новой тактике РФ

27 апреля 2024 в 09:03 Размер текста - 17 +

Российским войскам необходимо закрепить инициативу в зоне СВО, сказал Владимир Прохватилов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новая тактика российских войск — удар в стык позиции фронта — поможет России обрушить фронт на Украине. Об этом заявил в разговоре с URA.RU военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки на Украине и в мире, Владимир Прохватилов. «Сейчас большой прорыв на украинском фронте. Наша новая тактика, удар в стык позиции противника, пробила оборону и в Часове Яре, под Авдеевкой и в Очеретино (ДНР), что принципиально важно. Если мы не потеряем инициативу, то мы выйдем на рубежи, где перед нами уже нет никаких укрепрайонов. Нужно закрепить эту инициативу. Тогда ВСУ ничего не останется, как усиленно отступать. Если российская армия сейчас энергично продолжит наступление, причем так, чтобы противник не знал, где оно будет, то просто есть шансы что украинский фронт рухнет», — сказал Владимир Прохватилов. В свою очередь Украина использует тактику гибкой обороны, продолжил эксперт. «Есть мнение, что [главком ВСУ Александр] Сырский специально производит сокращение линии фронта. Отводит войска на кризисных участках фронта. Это гибкая оборона, мастером которой был немецкий военачальник Отто Модель. Это то, что предлагал бывшему Рейхсканцлеру Германии Адольфу Гитлеру один из самых сильных стратегов Второй мировой войны генерал-фельдмаршал Фриц Манштейн», — отметил военный аналитик. По его словам, тактика Сырского пока работает против него. «Это привело к тому, что солдаты ВСУ в панике бегут. То есть, моральный уровень не тот, чтобы так вот безнаказанно сокращать линию фронта. Новые поставки оружия укрепят оборону ВСУ, но не дадут им возможности перейти к наступлению», — подчеркнул научный сотрудник Академии военных наук. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новая тактика российских войск — удар в стык позиции фронта — поможет России обрушить фронт на Украине. Об этом заявил в разговоре с URA.RU военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки на Украине и в мире, Владимир Прохватилов. «Сейчас большой прорыв на украинском фронте. Наша новая тактика, удар в стык позиции противника, пробила оборону и в Часове Яре, под Авдеевкой и в Очеретино (ДНР), что принципиально важно. Если мы не потеряем инициативу, то мы выйдем на рубежи, где перед нами уже нет никаких укрепрайонов. Нужно закрепить эту инициативу. Тогда ВСУ ничего не останется, как усиленно отступать. Если российская армия сейчас энергично продолжит наступление, причем так, чтобы противник не знал, где оно будет, то просто есть шансы что украинский фронт рухнет», — сказал Владимир Прохватилов. В свою очередь Украина использует тактику гибкой обороны, продолжил эксперт. «Есть мнение, что [главком ВСУ Александр] Сырский специально производит сокращение линии фронта. Отводит войска на кризисных участках фронта. Это гибкая оборона, мастером которой был немецкий военачальник Отто Модель. Это то, что предлагал бывшему Рейхсканцлеру Германии Адольфу Гитлеру один из самых сильных стратегов Второй мировой войны генерал-фельдмаршал Фриц Манштейн», — отметил военный аналитик. По его словам, тактика Сырского пока работает против него. «Это привело к тому, что солдаты ВСУ в панике бегут. То есть, моральный уровень не тот, чтобы так вот безнаказанно сокращать линию фронта. Новые поставки оружия укрепят оборону ВСУ, но не дадут им возможности перейти к наступлению», — подчеркнул научный сотрудник Академии военных наук.