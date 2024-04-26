26 апреля 2024

В Чусовом, где жаловались на «мыльную» воду, приняли важное решение по паводку

МЧС Прикамья: в Чусовском округе сняли режим повышенной готовности из-за паводка
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Территория оказалась подтоплена водой
Территория оказалась подтоплена водой Фото:
новость из сюжета
Паводок в Пермском крае — 2024

На территории Чусовского округа Пермского края сняли режим «Повышенная готовность», который вводили из-за паводка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Двумя днями ранее жители частично подтопленного окружного центра жаловались на «мыльную» воду, которая течет из крана.

«В связи со стабилизацией паводковой обстановки на территории Чусовского округа <…> отменен режим функционирования „Повышенная готовность“ для органов управления и сил Чусовского муниципального звена ТП РСЧС», — написано в telegram-канале ведомства. Особый режим был введен 22 апреля.

Паводковые воды затопили часть придомовых территорий в Чусовом и Александровске. Позже был подтоплен микрорайон Подъеловики. Ситуация оставалась на контроле прикамских спасателей.

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На территории Чусовского округа Пермского края сняли режим «Повышенная готовность», который вводили из-за паводка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Двумя днями ранее жители частично подтопленного окружного центра жаловались на «мыльную» воду, которая течет из крана. «В связи со стабилизацией паводковой обстановки на территории Чусовского округа <…> отменен режим функционирования „Повышенная готовность“ для органов управления и сил Чусовского муниципального звена ТП РСЧС», — написано в telegram-канале ведомства. Особый режим был введен 22 апреля. Паводковые воды затопили часть придомовых территорий в Чусовом и Александровске. Позже был подтоплен микрорайон Подъеловики. Ситуация оставалась на контроле прикамских спасателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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