Определены места в Екатеринбурге, где запрещена продажа алкоголя

Мэр Орлов запретил продажу алкоголя в центре Екатеринбурга

27 апреля 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

В праздники на некоторых улицах Екатеринбурга будет нельзя купить алкоголь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на майские праздники ограничат продажу алкоголя вблизи мест проведения праздничных мероприятий. Постановление, подписанное мэром Алексеем Орловым, опубликовано на сайте администрации. 7 мая алкоголь не получится приобрести с 8:00 до 13:00 в границах улиц 8 Марта — Антона Валека — Вайнера — переулка Театрального. 8 мая с 9:00 до 14:00 — на улицах Заводская (от Кирова до Татищева) и Кирова (от Заводской до улицы Каменщиков). 9 мая с 8:00 до 13:00 — в границах улиц Московская — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — Челюскинцев, а также с 9:00 до 14:00 в границах улиц Ильича — Кировградской — проспекта Орджоникидзе — площади 1-й Пятилетки. О планируемых ограничениях URA.RU сообщало днем 26 апреля. В этом году власти перенесут праздничные гуляния в День Победы из центра Екатеринбурга в Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского, а также отменят праздничный фейерверк. Как объяснял Орлов, в Историческом сквере, где традиционно запускают салют (после масштабного концерта), невозможно обеспечить безопасность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на майские праздники ограничат продажу алкоголя вблизи мест проведения праздничных мероприятий. Постановление, подписанное мэром Алексеем Орловым, опубликовано на сайте администрации. 7 мая алкоголь не получится приобрести с 8:00 до 13:00 в границах улиц 8 Марта — Антона Валека — Вайнера — переулка Театрального. 8 мая с 9:00 до 14:00 — на улицах Заводская (от Кирова до Татищева) и Кирова (от Заводской до улицы Каменщиков). 9 мая с 8:00 до 13:00 — в границах улиц Московская — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — Челюскинцев, а также с 9:00 до 14:00 в границах улиц Ильича — Кировградской — проспекта Орджоникидзе — площади 1-й Пятилетки. О планируемых ограничениях URA.RU сообщало днем 26 апреля. В этом году власти перенесут праздничные гуляния в День Победы из центра Екатеринбурга в Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского, а также отменят праздничный фейерверк. Как объяснял Орлов, в Историческом сквере, где традиционно запускают салют (после масштабного концерта), невозможно обеспечить безопасность.