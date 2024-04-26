Школьника из Екатеринбурга, съевшего полпачки сигарет, избивали родители

Дети были вынуждены ночевать на балконе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге родители, которые заставили 11-летнего сына съесть восемь сигарет, избивали и оставляли ночевать на балконе своих детей (помимо школьника, еще месячный младенец, трехлетний мальчик и 14-летняя девочка). Об этом рассказала сестра многодетной матери Валерия.

«Семья раньше жила в поселке Медный — там отчим хлестал падчерицу по ляжкам палкой для игры с кошками. Когда переехали в Академический район, мать принялась колотить старшего сына. Защитить его не могла даже сестра-подросток. Родители частенько выпивали», — передает telegram-канал Ural Mash слова Валерии.

По ее словам, детей заставляли ночевать на балконе, так как отчиму не нравилось, что они сидят дома. «А если брали закуску со стола, получали тумаки от отчима. Прилетало и супруге — за то что недоглядела», — отметила родственница. Сейчас органы опеки просят Валерию подтвердить ее родство, чтобы организовать проверку семьи.

Инцидент с ребенком произошел 22 апреля. Отчим решил проучить пасынка за курение, заставив его съесть полпачки сигарет, из-за чего мальчик оказался в больнице с отравлением. Сейчас школьника уже выписали с выздоровлением, а силовики начали проверку семьи.