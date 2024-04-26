Подросток из ХМАО раскаялся, что из-за ревности убил коллегу свой девушки

Перед тем, как вартовчанин ударил оппонента ножом, они подрались внутри супермаркета Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Подросток из Нижневартовска, зарезавший ножом коллегу своей девушки, раскаялся в содеянном. Перед нападением молодые люди подрались на почве ревности. Такую информацию агентству URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Перед тем, как парень ударил оппонента ножом, они подрались внутри магазина. Причем, скорее всего, погибший в драке победил, так как на данный момент нападавший госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и скулы», — поделился инсайдер. Молодой человек рассказал силовикам, что раскаивается в содеянном.

Также известно, что 22-летний мужчина, получивший ножевое ранение, был курьером в местном «Магните», где подруга нападавшего работала сборщиком заказов. Мужчина уделял ей знаки внимания. Предварительно, конфликт между вартовчанами произошел в тот момент, когда юноша решил поговорить об этом с коллегой подруги. Однако разговор быстро перешел в драку, и подозреваемый схватился за нож.

Для подтверждения данных фактов, журналист агентства направил запрос в полицию ХМАО. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что в одном из супермаркетов Нижневартовска в результате конфликта 16-летний подросток нанес ножевое ранение взрослому мужчине. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство».