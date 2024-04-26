26 апреля 2024

В Салехарде установят боевой вертолет, который доставят из Ярославля

В Салехарде ко Дню Победы жители увидят танк и вертолет
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция Парада Победы-2022 на Красной площади . Москва, вертолет, армия, военные, авиация, самолет, ввс, ка-52, воздушный парад, вкс россии, ка52, ка 52
В Парке Победы в Салехарде установят боевой вертолет (архивное фото) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в Парке Победы на Пантеоне установят военно-транспортный вертолет МИ-24. Его уже везут из Ярославской области, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии окружной столицы.

«В Пантеоне будет установлен танк и военно-транспортный вертолет, который уже везут из Ярославля. Ожидаем прибытие вертолета через несколько дней», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Салехарда.

Ранее URA.RU сообщило, что в ЯНАО везут танк, который переполошил жителей Сургута. Боевую машину также установят в Парке Победы.

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В Салехарде (ЯНАО) в Парке Победы на Пантеоне установят военно-транспортный вертолет МИ-24. Его уже везут из Ярославской области, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии окружной столицы. «В Пантеоне будет установлен танк и военно-транспортный вертолет, который уже везут из Ярославля. Ожидаем прибытие вертолета через несколько дней», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Салехарда. Ранее URA.RU сообщило, что в ЯНАО везут танк, который переполошил жителей Сургута. Боевую машину также установят в Парке Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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