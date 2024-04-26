В Салехарде установят боевой вертолет, который доставят из Ярославля

В Салехарде ко Дню Победы жители увидят танк и вертолет

В Парке Победы в Салехарде установят боевой вертолет (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) в Парке Победы на Пантеоне установят военно-транспортный вертолет МИ-24. Его уже везут из Ярославской области, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии окружной столицы.

«В Пантеоне будет установлен танк и военно-транспортный вертолет, который уже везут из Ярославля. Ожидаем прибытие вертолета через несколько дней», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Салехарда.

Ранее URA.RU сообщило, что в ЯНАО везут танк, который переполошил жителей Сургута. Боевую машину также установят в Парке Победы.