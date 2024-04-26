В Салехарде установят боевой вертолет, который доставят из Ярославля

В Парке Победы в Салехарде установят боевой вертолет (архивное фото)
В Салехарде (ЯНАО) в Парке Победы на Пантеоне установят военно-транспортный вертолет МИ-24. Его уже везут из Ярославской области, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии окружной столицы.
«В Пантеоне будет установлен танк и военно-транспортный вертолет, который уже везут из Ярославля. Ожидаем прибытие вертолета через несколько дней», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Салехарда.
Ранее URA.RU сообщило, что в ЯНАО везут танк, который переполошил жителей Сургута. Боевую машину также установят в Парке Победы.
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