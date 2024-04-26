«Погорели и утонули»: курганский поселок переживает второе ЧС. Фото, видео

27 апреля 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Смолино после масштабного пожара накрыл рекордный паводок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Микрорайон Смолино в Кургане, почти полностью сгоревший в 2023 году, переживает масштабный паводок. В воде стоят чудом уцелевшие в пожаре храм и дома, а также новые постройки, времянки и вагончики. О жизни курганцев, переживающих второе стихийное бедствие — репортаж URA.RU из затопленного микрорайона. Смолино залит водой и больше похож на декорации к фильму об апокалипсисе. Попасть сюда можно на катере или на лодке. Дорога в поселок превратилась в речное шоссе, повсюду вода. Глубина пока позволяет разгоняться на катере, но в самом поселке уже есть опасность наткнуться на заборы, скрытые под водой. Опытный глаз спасателей различает эти препятствия. В воде улицы и дома: новые жилые, обгоревшие и недостроенные. Новый Робинзон Рядом с небесно-голубым храмом стоит небольшой дом, затопленный по окна. На чердаке живет молодой мужчина Сергей Тимофеев, с ним кошачья семья. У Сергея нет генератора, только пауэрбанки, телефон и фонарь. На землю выбирается на своей лодочке раз в два дня —за продуктами и зарядить батареи. Питается консервами, булочками и сухпайками. Спасатели в шутку называют его Робинзоном. Сергей Тимофеев впервые переживает большой паводок в Смолино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «В прошлом году был сильный пожар. Нам повезло: стороной прошел, Бог пронес. Мы уезжали [из поселка], потом в четыре часа ночи нам позвонили — наш дом целый. Приехали — дом стоит, а вокруг пепелище», — вспоминает Сергей. Наводнение ему переживать сложнее. Технику и инструменты для работы успел поднять на чердак. Эвакуировал маму, а сам вернулся. Теперь караулит имущество от мародеров. Вчера хозяин впервые смог зайти в затопленный дом в гидрокостюме. Говорит, что передвигаться пришлось на носочках, чтобы не хлебнуть воды. Мебель вся вымокла, диваны плавают. Когда был пик паводка — вода стояла по самую крышу дома, а двухметровый забор был полностью скрыт. Материальную помощь Сергей еще не получил. А о масштабах предстоящего ремонта предпочитает не думать, пока не спадет вода. Надеется получить компенсацию за утрату имущества. Сергей живет на чердаке дома, с ним семья кошек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дом сгорел, вагончик унесло течением Есть в поселке жители, пострадавшие от двух стихий. С Жанной Валовой разговариваем по телефону. Женщина проживала в Смолино с 2006 года и помнит несколько наводнений. Пожар в прошлом году оставил семью без дома. «У нас был дом в Смолино — 70 квадратных метров. Полностью сгорел, даже фундамент рассыпался. С помощью сертификата купили полдома в Вороновке за аэропортом. А в Смолино поставили вагончик, почти до морозов в нем жили. И вот это наводнение случилось. Мы заранее эвакуировались, так как участок близко к Тоболу часто топит. Несколько дней назад муж плавал со спасателями в поселок, сказал, что затоплено все. Вагончик наш на тот момент уплыл к соседям. Сейчас мы не знаем, там ли он еще или его отнесло дальше. Очень страшно и печально, что наше Смолино то горит, то топит», — переживает Жанна. Некоторые жители Смолино, утратившие в пожаре дома в пожаре 2023 года, не успели восстановить жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Справиться с невзгодами супругам помогает работа. Валовы — владельцы частного приюта для животных сейчас спасают четвероногих в затопленных поселках и СНТ. «Мы занялись спасением брошенных собак и кошек. Организовали группу „Зооспас“, объединенную с поисково-спасательным отрядом „Азимут“. Работаем с МЧС», — говорит она. Эта миссия помогает женщине отвлечься от грустных мыслей. Но она уверена, что поселок возродится: «Люди там не одно поколение живут: одна семья живет с 1817 года в доме! Нам поселок стал родным. Мы все сплотились и будем его отстаивать. Очень тяжело, выплаты — это копейки. А сейчас мы вообще, наверное, ничего не получим. Люди дома начали строить, причем, хорошие дома. Не знаю, как будет», — сокрушается она, но верит в лучшее. Пожар и наводнение несравнимы Бывший житель Смолино Павел переживает за соседей. В 2023 году у него сгорел дом. «Поселок восстановится, но эти ЧП сравнить невозможно. Вода — это беда, конечно. Она пришли и ушла, разрушения будут, но дома устоят. А вот пожар был — мгновенно оставил людей без крова и имущества», — говорит он. Павел планирует в будущем вернуться в поселок. Еще один погорелец Кирилл тоже переехал в другой район города, но участок в Смолино бросать не собирается. «После пожара осталось буквально несколько домов. Кто-то отстроился, а кто-то не успел. Вода пришла — ничего хорошего, но люди к этому готовы были», — говорит он. Вагончики, в которых жили погорельцы, перевернуло или унесло течением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Островок на воде Бывшие жители поселка отмечают, что на территории есть высокое место, которое никогда не топит. Там несколько домов остаются, как на острове, нетронутыми водой. Спасатели говорят, что в последние дни оставшиеся в Смолино живут автономно и практически не обращаются за помощью. «В поселке остаются пять семей. Некоторые живут на вторых этажах домов, есть несколько домов на возвышенности. На большую землю никто не просился уже дня три. Недавно только батюшку вывозили к церкви, он проверял имущество», — рассказывают спасатели. Отец Владимир несколько дней жил в затопленном храме. 18 апреля настоятеля храма эвакуировали спасатели. Оставшиеся в Смолино жители на своих лодках плавают в магазины в сторону Увала. Курганские власти приняли решение выплатить компенсации жителям более 400 домов, которые не полностью соответствуют критериям подтопления и ранее получили отказ. URA.RU продолжает следить за паводком и его последствиями в Курганской области. Свежие новости по этой теме — в онлайн-трансляции URA.RU. Также URA.RU писало о масштабном пожаре под Курганом в мае 2023 года. Тогда в Смолино было уничтожено более 200 домов, огонь не тронул порядка десятка домов и храм. Чиновники предупредили людей, что строить малоэтажные дома нельзя, так как территория находится в зоне затопления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Микрорайон Смолино в Кургане, почти полностью сгоревший в 2023 году, переживает масштабный паводок. В воде стоят чудом уцелевшие в пожаре храм и дома, а также новые постройки, времянки и вагончики. О жизни курганцев, переживающих второе стихийное бедствие — репортаж URA.RU из затопленного микрорайона. Смолино залит водой и больше похож на декорации к фильму об апокалипсисе. Попасть сюда можно на катере или на лодке. Дорога в поселок превратилась в речное шоссе, повсюду вода. Глубина пока позволяет разгоняться на катере, но в самом поселке уже есть опасность наткнуться на заборы, скрытые под водой. Опытный глаз спасателей различает эти препятствия. В воде улицы и дома: новые жилые, обгоревшие и недостроенные. Рядом с небесно-голубым храмом стоит небольшой дом, затопленный по окна. На чердаке живет молодой мужчина Сергей Тимофеев, с ним кошачья семья. У Сергея нет генератора, только пауэрбанки, телефон и фонарь. На землю выбирается на своей лодочке раз в два дня —за продуктами и зарядить батареи. Питается консервами, булочками и сухпайками. Спасатели в шутку называют его Робинзоном. «В прошлом году был сильный пожар. Нам повезло: стороной прошел, Бог пронес. Мы уезжали [из поселка], потом в четыре часа ночи нам позвонили — наш дом целый. Приехали — дом стоит, а вокруг пепелище», — вспоминает Сергей. Наводнение ему переживать сложнее. Технику и инструменты для работы успел поднять на чердак. Эвакуировал маму, а сам вернулся. Теперь караулит имущество от мародеров. Вчера хозяин впервые смог зайти в затопленный дом в гидрокостюме. Говорит, что передвигаться пришлось на носочках, чтобы не хлебнуть воды. Мебель вся вымокла, диваны плавают. Когда был пик паводка — вода стояла по самую крышу дома, а двухметровый забор был полностью скрыт. Материальную помощь Сергей еще не получил. А о масштабах предстоящего ремонта предпочитает не думать, пока не спадет вода. Надеется получить компенсацию за утрату имущества. Есть в поселке жители, пострадавшие от двух стихий. С Жанной Валовой разговариваем по телефону. Женщина проживала в Смолино с 2006 года и помнит несколько наводнений. Пожар в прошлом году оставил семью без дома. «У нас был дом в Смолино — 70 квадратных метров. Полностью сгорел, даже фундамент рассыпался. С помощью сертификата купили полдома в Вороновке за аэропортом. А в Смолино поставили вагончик, почти до морозов в нем жили. И вот это наводнение случилось. Мы заранее эвакуировались, так как участок близко к Тоболу часто топит. Несколько дней назад муж плавал со спасателями в поселок, сказал, что затоплено все. Вагончик наш на тот момент уплыл к соседям. Сейчас мы не знаем, там ли он еще или его отнесло дальше. Очень страшно и печально, что наше Смолино то горит, то топит», — переживает Жанна. Справиться с невзгодами супругам помогает работа. Валовы — владельцы частного приюта для животных сейчас спасают четвероногих в затопленных поселках и СНТ. «Мы занялись спасением брошенных собак и кошек. Организовали группу „Зооспас“, объединенную с поисково-спасательным отрядом „Азимут“. Работаем с МЧС», — говорит она. Эта миссия помогает женщине отвлечься от грустных мыслей. Но она уверена, что поселок возродится: «Люди там не одно поколение живут: одна семья живет с 1817 года в доме! Нам поселок стал родным. Мы все сплотились и будем его отстаивать. Очень тяжело, выплаты — это копейки. А сейчас мы вообще, наверное, ничего не получим. Люди дома начали строить, причем, хорошие дома. Не знаю, как будет», — сокрушается она, но верит в лучшее. Бывший житель Смолино Павел переживает за соседей. В 2023 году у него сгорел дом. «Поселок восстановится, но эти ЧП сравнить невозможно. Вода — это беда, конечно. Она пришли и ушла, разрушения будут, но дома устоят. А вот пожар был — мгновенно оставил людей без крова и имущества», — говорит он. Павел планирует в будущем вернуться в поселок. Еще один погорелец Кирилл тоже переехал в другой район города, но участок в Смолино бросать не собирается. «После пожара осталось буквально несколько домов. Кто-то отстроился, а кто-то не успел. Вода пришла — ничего хорошего, но люди к этому готовы были», — говорит он. Бывшие жители поселка отмечают, что на территории есть высокое место, которое никогда не топит. Там несколько домов остаются, как на острове, нетронутыми водой. Спасатели говорят, что в последние дни оставшиеся в Смолино живут автономно и практически не обращаются за помощью. «В поселке остаются пять семей. Некоторые живут на вторых этажах домов, есть несколько домов на возвышенности. На большую землю никто не просился уже дня три. Недавно только батюшку вывозили к церкви, он проверял имущество», — рассказывают спасатели. Отец Владимир несколько дней жил в затопленном храме. 18 апреля настоятеля храма эвакуировали спасатели. Оставшиеся в Смолино жители на своих лодках плавают в магазины в сторону Увала. Курганские власти приняли решение выплатить компенсации жителям более 400 домов, которые не полностью соответствуют критериям подтопления и ранее получили отказ. URA.RU продолжает следить за паводком и его последствиями в Курганской области. Свежие новости по этой теме — в онлайн-трансляции URA.RU. Также URA.RU писало о масштабном пожаре под Курганом в мае 2023 года. Тогда в Смолино было уничтожено более 200 домов, огонь не тронул порядка десятка домов и храм. Чиновники предупредили людей, что строить малоэтажные дома нельзя, так как территория находится в зоне затопления.