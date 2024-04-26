26 апреля 2024

Губернатор Махонин анонсировал поступление в Пермь новых трамваев «Львенок»

В Пермь из Санкт-Петербурга отправляют партию новых трамваев «Львенок»
© Служба новостей «URA.RU»
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Апрель в городе. Пермь, администрация, общественный транспорт, трамвай, трамвай 4
Пять новых трамваев скоро прибудут в Пермь Фото:

В Пермь из Санкт-Петербурга отправилась новая партия трамваев серии «Львенок». Вагоны прибудут в краевую столицу в фирменной красно-белой расцветке, рассказал в своем аккануте в Telegram губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Львята«производства «ПК Транспортные системы» в фирменной расцветке, бережно упакованы и готовы к отправке из Санкт-Петербурга в Пермь. Сегодня [27 апреля] в нашу сторону должны выехать три вагона, еще два отправят после майских праздников», — сообщил Махонин.

В декабре 2023 года в краевую столицу в рамках концессионного соглашения с ООО «Мовиста регионы» прибыло 30 «Львят». Их изготовление и поставку профинансировала госкорпорация ВЭБ.РФ. Сумма инвестиций составила 1,7 млрд рублей. В феврали старые трамваи полностью исчезли с городских маршрутов.

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В Пермь из Санкт-Петербурга отправилась новая партия трамваев серии «Львенок». Вагоны прибудут в краевую столицу в фирменной красно-белой расцветке, рассказал в своем аккануте в Telegram губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Львята«производства «ПК Транспортные системы» в фирменной расцветке, бережно упакованы и готовы к отправке из Санкт-Петербурга в Пермь. Сегодня [27 апреля] в нашу сторону должны выехать три вагона, еще два отправят после майских праздников», — сообщил Махонин. В декабре 2023 года в краевую столицу в рамках концессионного соглашения с ООО «Мовиста регионы» прибыло 30 «Львят». Их изготовление и поставку профинансировала госкорпорация ВЭБ.РФ. Сумма инвестиций составила 1,7 млрд рублей. В феврали старые трамваи полностью исчезли с городских маршрутов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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