Губернатор Махонин анонсировал поступление в Пермь новых трамваев «Львенок»

В Пермь из Санкт-Петербурга отправляют партию новых трамваев «Львенок»

27 апреля 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Пять новых трамваев скоро прибудут в Пермь Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Пермь из Санкт-Петербурга отправилась новая партия трамваев серии «Львенок». Вагоны прибудут в краевую столицу в фирменной красно-белой расцветке, рассказал в своем аккануте в Telegram губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Львята«производства «ПК Транспортные системы» в фирменной расцветке, бережно упакованы и готовы к отправке из Санкт-Петербурга в Пермь. Сегодня [27 апреля] в нашу сторону должны выехать три вагона, еще два отправят после майских праздников», — сообщил Махонин. В декабре 2023 года в краевую столицу в рамках концессионного соглашения с ООО «Мовиста регионы» прибыло 30 «Львят». Их изготовление и поставку профинансировала госкорпорация ВЭБ.РФ. Сумма инвестиций составила 1,7 млрд рублей. В феврали старые трамваи полностью исчезли с городских маршрутов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермь из Санкт-Петербурга отправилась новая партия трамваев серии «Львенок». Вагоны прибудут в краевую столицу в фирменной красно-белой расцветке, рассказал в своем аккануте в Telegram губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Львята«производства «ПК Транспортные системы» в фирменной расцветке, бережно упакованы и готовы к отправке из Санкт-Петербурга в Пермь. Сегодня [27 апреля] в нашу сторону должны выехать три вагона, еще два отправят после майских праздников», — сообщил Махонин. В декабре 2023 года в краевую столицу в рамках концессионного соглашения с ООО «Мовиста регионы» прибыло 30 «Львят». Их изготовление и поставку профинансировала госкорпорация ВЭБ.РФ. Сумма инвестиций составила 1,7 млрд рублей. В феврали старые трамваи полностью исчезли с городских маршрутов.