Глава СК взял на контроль инцидент с 11-летним екатеринбуржцем, съевшим сигареты

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке инцидента в Екатеринбурге с 11-летним школьником, отравившимся сигаретами, которые он съел под давлением родителей в наказание за курение. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка по статье 117 УК РФ (истязание). Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по региону Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проведения проверки», — следует из сообщения.
Помимо 11-летнего, в семье есть еще трое детей: месячный младенец, трехлетний мальчик и 14-летняя девочка, которая сейчас живет в центре социальной помощи. Родственница матери утверждает, что родители их избивают и заставляют ночевать на балконе. Органы опеки просят женщину подтвердить ее родство, чтобы организовать проверку семьи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!