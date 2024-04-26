26 апреля 2024

Глава СК взял на контроль инцидент с 11-летним екатеринбуржцем, съевшим сигареты

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александру Бастрыкину доложат об инциденте с 11-летним школьником, съевшим сигареты Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке инцидента в Екатеринбурге с 11-летним школьником, отравившимся сигаретами, которые он съел под давлением родителей в наказание за курение. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка по статье 117 УК РФ (истязание). Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по региону Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проведения проверки», — следует из сообщения.

Помимо 11-летнего, в семье есть еще трое детей: месячный младенец, трехлетний мальчик и 14-летняя девочка, которая сейчас живет в центре социальной помощи. Родственница матери утверждает, что родители их избивают и заставляют ночевать на балконе. Органы опеки просят женщину подтвердить ее родство, чтобы организовать проверку семьи.

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Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке инцидента в Екатеринбурге с 11-летним школьником, отравившимся сигаретами, которые он съел под давлением родителей в наказание за курение. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка по статье 117 УК РФ (истязание). Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по региону Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проведения проверки», — следует из сообщения. Помимо 11-летнего, в семье есть еще трое детей: месячный младенец, трехлетний мальчик и 14-летняя девочка, которая сейчас живет в центре социальной помощи. Родственница матери утверждает, что родители их избивают и заставляют ночевать на балконе. Органы опеки просят женщину подтвердить ее родство, чтобы организовать проверку семьи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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