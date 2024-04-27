Экономика Бизнес ФАС нашла нарушения в рекламе карт Альфа-Банка 27 апреля 2024 в 16:03 Размер текста - 17 + ФАС выписала предписание Альфа-Банку о прекращении нарушения рекламного законодательства Фото: Антон Белицкий © URA.RU Альфа-Банк во время рекламы карт для детей сделал трудно читаемой сноску, что его мобильный банк является лучшим в России. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ее ненадлежащей. «В рекламе утверждалось, что „Альфа-Банк — лучший мобильный банк“. Поясняющая сноска: „по версии Markswebb“ приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени», — сообщает ФАС в telegram-канале, объясняя причины, почему реклама признана ненадлежащей. Альфа-Банк рекламировал свои услуги по федеральным каналам, отметили там. Также ФАС выписала предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства. До этого против кредитной организации было возбужденно несколько дел. Они касались нарушений в рекламе ипотеки и дебетовых карт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Альфа-Банк во время рекламы карт для детей сделал трудно читаемой сноску, что его мобильный банк является лучшим в России. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ее ненадлежащей. «В рекламе утверждалось, что „Альфа-Банк — лучший мобильный банк“. Поясняющая сноска: „по версии Markswebb“ приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени», — сообщает ФАС в telegram-канале, объясняя причины, почему реклама признана ненадлежащей. Альфа-Банк рекламировал свои услуги по федеральным каналам, отметили там. Также ФАС выписала предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства. До этого против кредитной организации было возбужденно несколько дел. Они касались нарушений в рекламе ипотеки и дебетовых карт. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям