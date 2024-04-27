ФАС нашла нарушения в рекламе карт Альфа-Банка

Альфа-Банк во время рекламы карт для детей сделал трудно читаемой сноску, что его мобильный банк является лучшим в России. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ее ненадлежащей.
«В рекламе утверждалось, что „Альфа-Банк — лучший мобильный банк“. Поясняющая сноска: „по версии Markswebb“ приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени», — сообщает ФАС в telegram-канале, объясняя причины, почему реклама признана ненадлежащей. Альфа-Банк рекламировал свои услуги по федеральным каналам, отметили там.
Также ФАС выписала предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства. До этого против кредитной организации было возбужденно несколько дел. Они касались нарушений в рекламе ипотеки и дебетовых карт.
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