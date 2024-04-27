Чернецкий дал наказ мэру Екатеринбурга по новому метро и вспомнил о бандитах

27 апреля 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Аркадий Чернецкий также воспользовался возможностью подколоть давнего оппонента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый вице-спикер заксобрания Свердловской области, легендарный экс-мэр Екатеринбурга (1992—2010 гг.) Аркадий Чернецкий публично напомнил нынешнему главе Алексею Орлову о необходимости построить вторую линию метро. Это произошло во время выступления Чернецкого на 33-летии метрополитена в ККТ «Космос», передает корреспондент URA.RU. «Давайте сделаем все, чтобы наше метро развивалось дальше. Может быть, не такими темпами, как сейчас. Надо набирать темпы по сравнению с тем, что было. Нам есть что строить, есть куда строить. И наши жители, екатеринбуржцы, ждут от нас этой работы», — сказал Чернецкий. Он также нашел возможным поностальгировать. «Мы пробились через тяжелейшие 90-е и нулевые годы, и смогли построить первое метро <…> У нас не было денег, и нам патриотично настроенные екатеринбургские бандиты привозили мешки с деньгами, предлагая помочь в строительстве метрополитена. Мы отказывались от станции „Бажовской“ с болью в сердце. Зато мы два раза открывали станцию „Геологическую“, потому что одному большому начальнику в области нужно было поучаствовать в ее открытии уже после того, как она открылась. Хотя она две недели уже функционировала», — потроллил Чернецкий тогдашнего губернатора Эдуарда Росселя. Они соперничали почти 20 лет. Важно понимать, что о необходимости продления действующей и строительстве новой линии метро Орлов и его новый транспортный зам Рустам Галямов думают и без напутствий со стороны. В начале апреля URA.RU рассказывало, что губернатор Евгений Куйвашев согласовал им проектирование линии, которая соединит с центром города Академический район. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый вице-спикер заксобрания Свердловской области, легендарный экс-мэр Екатеринбурга (1992—2010 гг.) Аркадий Чернецкий публично напомнил нынешнему главе Алексею Орлову о необходимости построить вторую линию метро. Это произошло во время выступления Чернецкого на 33-летии метрополитена в ККТ «Космос», передает корреспондент URA.RU. «Давайте сделаем все, чтобы наше метро развивалось дальше. Может быть, не такими темпами, как сейчас. Надо набирать темпы по сравнению с тем, что было. Нам есть что строить, есть куда строить. И наши жители, екатеринбуржцы, ждут от нас этой работы», — сказал Чернецкий. Он также нашел возможным поностальгировать. «Мы пробились через тяжелейшие 90-е и нулевые годы, и смогли построить первое метро <…> У нас не было денег, и нам патриотично настроенные екатеринбургские бандиты привозили мешки с деньгами, предлагая помочь в строительстве метрополитена. Мы отказывались от станции „Бажовской“ с болью в сердце. Зато мы два раза открывали станцию „Геологическую“, потому что одному большому начальнику в области нужно было поучаствовать в ее открытии уже после того, как она открылась. Хотя она две недели уже функционировала», — потроллил Чернецкий тогдашнего губернатора Эдуарда Росселя. Они соперничали почти 20 лет. Важно понимать, что о необходимости продления действующей и строительстве новой линии метро Орлов и его новый транспортный зам Рустам Галямов думают и без напутствий со стороны. В начале апреля URA.RU рассказывало, что губернатор Евгений Куйвашев согласовал им проектирование линии, которая соединит с центром города Академический район.