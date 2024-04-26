26 апреля 2024

В Салехарде огромная глыба снега сломала крышу подъезда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, сход снега, оттепель, падение снега, снег с крыши
В Салехарде сошедший с крыши снег повредил козырек подъезда (фото из архива) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) огромная глыба снега с крыши сломала козырек крыльца. Об этом сообщают в социальных сетях.

«В Салехарде сошедшие с крыши глыбы льда разбили козырек крыльца. Конструкция может обрушиться в любой момент», — сообщает telegram-канал «Салехард сити». Происшествие произошло по адресу Мира, 19а.

Из поста следует, что управляющая компания «Доверие» вовремя не отреагировала на заявку жильцов, которую они подали в середине апреля. Жители сообщают, что после подачи заявки они звонили в компанию с напоминаниями о необходимости очистить крышу. В результате бездействия коммунальщиков, 27 апреля с крыши сошла снежная глыба, которая практически переломила козырек подъезда.

Корреспондент агентства направил запрос в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент написания новости ответ не получен. В мэрии Салехарда корреспонденту агентства пояснили, что на место выехали представители управления ЖКХ администрации города и управляющей организации. Козырек крыльца будет демонтирован.

Козырек подъезда повредила сошедшая с крыши глыба снега
Козырек подъезда повредила сошедшая с крыши глыба снега
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) огромная глыба снега с крыши сломала козырек крыльца. Об этом сообщают в социальных сетях. «В Салехарде сошедшие с крыши глыбы льда разбили козырек крыльца. Конструкция может обрушиться в любой момент», — сообщает telegram-канал «Салехард сити». Происшествие произошло по адресу Мира, 19а. Из поста следует, что управляющая компания «Доверие» вовремя не отреагировала на заявку жильцов, которую они подали в середине апреля. Жители сообщают, что после подачи заявки они звонили в компанию с напоминаниями о необходимости очистить крышу. В результате бездействия коммунальщиков, 27 апреля с крыши сошла снежная глыба, которая практически переломила козырек подъезда. Корреспондент агентства направил запрос в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент написания новости ответ не получен. В мэрии Салехарда корреспонденту агентства пояснили, что на место выехали представители управления ЖКХ администрации города и управляющей организации. Козырек крыльца будет демонтирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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