В Салехарде (ЯНАО) огромная глыба снега с крыши сломала козырек крыльца. Об этом сообщают в социальных сетях.
«В Салехарде сошедшие с крыши глыбы льда разбили козырек крыльца. Конструкция может обрушиться в любой момент», — сообщает telegram-канал «Салехард сити». Происшествие произошло по адресу Мира, 19а.
Из поста следует, что управляющая компания «Доверие» вовремя не отреагировала на заявку жильцов, которую они подали в середине апреля. Жители сообщают, что после подачи заявки они звонили в компанию с напоминаниями о необходимости очистить крышу. В результате бездействия коммунальщиков, 27 апреля с крыши сошла снежная глыба, которая практически переломила козырек подъезда.
Корреспондент агентства направил запрос в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент написания новости ответ не получен. В мэрии Салехарда корреспонденту агентства пояснили, что на место выехали представители управления ЖКХ администрации города и управляющей организации. Козырек крыльца будет демонтирован.
Козырек подъезда повредила сошедшая с крыши глыба снега
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В Салехарде (ЯНАО) огромная глыба снега с крыши сломала козырек крыльца. Об этом сообщают в социальных сетях. «В Салехарде сошедшие с крыши глыбы льда разбили козырек крыльца. Конструкция может обрушиться в любой момент», — сообщает telegram-канал «Салехард сити». Происшествие произошло по адресу Мира, 19а. Из поста следует, что управляющая компания «Доверие» вовремя не отреагировала на заявку жильцов, которую они подали в середине апреля. Жители сообщают, что после подачи заявки они звонили в компанию с напоминаниями о необходимости очистить крышу. В результате бездействия коммунальщиков, 27 апреля с крыши сошла снежная глыба, которая практически переломила козырек подъезда. Корреспондент агентства направил запрос в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент написания новости ответ не получен. В мэрии Салехарда корреспонденту агентства пояснили, что на место выехали представители управления ЖКХ администрации города и управляющей организации. Козырек крыльца будет демонтирован.