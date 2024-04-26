В Салехарде огромная глыба снега сломала крышу подъезда. Фото

27 апреля 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

В Салехарде сошедший с крыши снег повредил козырек подъезда (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) огромная глыба снега с крыши сломала козырек крыльца. Об этом сообщают в социальных сетях. «В Салехарде сошедшие с крыши глыбы льда разбили козырек крыльца. Конструкция может обрушиться в любой момент», — сообщает telegram-канал «Салехард сити». Происшествие произошло по адресу Мира, 19а. Из поста следует, что управляющая компания «Доверие» вовремя не отреагировала на заявку жильцов, которую они подали в середине апреля. Жители сообщают, что после подачи заявки они звонили в компанию с напоминаниями о необходимости очистить крышу. В результате бездействия коммунальщиков, 27 апреля с крыши сошла снежная глыба, которая практически переломила козырек подъезда. Корреспондент агентства направил запрос в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент написания новости ответ не получен. В мэрии Салехарда корреспонденту агентства пояснили, что на место выехали представители управления ЖКХ администрации города и управляющей организации. Козырек крыльца будет демонтирован. Козырек подъезда повредила сошедшая с крыши глыба снега telegram-канал «Салехард сити» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) огромная глыба снега с крыши сломала козырек крыльца. Об этом сообщают в социальных сетях. «В Салехарде сошедшие с крыши глыбы льда разбили козырек крыльца. Конструкция может обрушиться в любой момент», — сообщает telegram-канал «Салехард сити». Происшествие произошло по адресу Мира, 19а. Из поста следует, что управляющая компания «Доверие» вовремя не отреагировала на заявку жильцов, которую они подали в середине апреля. Жители сообщают, что после подачи заявки они звонили в компанию с напоминаниями о необходимости очистить крышу. В результате бездействия коммунальщиков, 27 апреля с крыши сошла снежная глыба, которая практически переломила козырек подъезда. Корреспондент агентства направил запрос в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент написания новости ответ не получен. В мэрии Салехарда корреспонденту агентства пояснили, что на место выехали представители управления ЖКХ администрации города и управляющей организации. Козырек крыльца будет демонтирован.