Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском превысил 12 метров и продолжает расти

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Паводок, Абатское. Ишимский район . Тюмень , половодье, дамба, укрепление, наводнение, потоп, разлив
Уровень воды в реке Ишим возле села Абатское снова вырос Фото:
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В Тюменской области в районе села Абатское уровень воды в реке Ишим достиг отметки в 1204 сантиметра. За последние два часа вода поднялась на один сантиметр. Данные сообщают власти региона в соцсети.

«Уровень воды в реке Ишим по состоянию на 22:00 27 апреля составляет 1204 сантиметра. За сутки прирост — 7 см. За последние два часа уровень поднялся на один сантиметр», — сообщается в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

Трасса Тюмень — Омск в районе села Абатское оказалась под угрозой размытия из-за паводка. Для защиты от подтопления дорожники укрепляют дамбу в районе автодороги с помощью дополнительной насыпи. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев призвал водителей воздержаться от поездок по трассе в целях безопасности.

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В Тюменской области в районе села Абатское уровень воды в реке Ишим достиг отметки в 1204 сантиметра. За последние два часа вода поднялась на один сантиметр. Данные сообщают власти региона в соцсети. «Уровень воды в реке Ишим по состоянию на 22:00 27 апреля составляет 1204 сантиметра. За сутки прирост — 7 см. За последние два часа уровень поднялся на один сантиметр», — сообщается в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. Трасса Тюмень — Омск в районе села Абатское оказалась под угрозой размытия из-за паводка. Для защиты от подтопления дорожники укрепляют дамбу в районе автодороги с помощью дополнительной насыпи. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев призвал водителей воздержаться от поездок по трассе в целях безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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