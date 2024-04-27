Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском превысил 12 метров и продолжает расти

27 апреля 2024 в 22:47 Размер текста - 17 +

Уровень воды в реке Ишим возле села Абатское снова вырос Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области в районе села Абатское уровень воды в реке Ишим достиг отметки в 1204 сантиметра. За последние два часа вода поднялась на один сантиметр. Данные сообщают власти региона в соцсети. «Уровень воды в реке Ишим по состоянию на 22:00 27 апреля составляет 1204 сантиметра. За сутки прирост — 7 см. За последние два часа уровень поднялся на один сантиметр», — сообщается в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. Трасса Тюмень — Омск в районе села Абатское оказалась под угрозой размытия из-за паводка. Для защиты от подтопления дорожники укрепляют дамбу в районе автодороги с помощью дополнительной насыпи. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев призвал водителей воздержаться от поездок по трассе в целях безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в районе села Абатское уровень воды в реке Ишим достиг отметки в 1204 сантиметра. За последние два часа вода поднялась на один сантиметр. Данные сообщают власти региона в соцсети. «Уровень воды в реке Ишим по состоянию на 22:00 27 апреля составляет 1204 сантиметра. За сутки прирост — 7 см. За последние два часа уровень поднялся на один сантиметр», — сообщается в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. Трасса Тюмень — Омск в районе села Абатское оказалась под угрозой размытия из-за паводка. Для защиты от подтопления дорожники укрепляют дамбу в районе автодороги с помощью дополнительной насыпи. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев призвал водителей воздержаться от поездок по трассе в целях безопасности.