Военнослужащие из ХМАО с позывными «Байконур» и «Сундук» вывезли с поля боя в зоне СВО вражеский польский танк Б-3. Об этом сообщается в telegram-канале «Югра солдату».
«Наши защитники с позывными „Байконур“ и „Сундук“ привезти с поля боя трофей — вражеский Б-3 польской сборки», — говорится в сообщении. Бойцы отправились за своим танком Т-90, но благодаря слаженной работе двух экипажей смогли без потерь вывезти и технику врага.
Уточняется, что у польского танка повреждения минимальны. После осмотра его могут ввести в состав роты.
Военнослужащие из батальона «Югра», которые находятся в зоне СВО, инициировали реконструкцию памятника советским воинам в Авдеевке. Восстановить его планируется к 9 мая.
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