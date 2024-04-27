27 апреля 2024

Бойцы из ХМАО привезли с поля боя польский трофейный танк. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы РФ. stock, танк,  stock
Польский танк после осмотра могут ввести в состав роты Фото:
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Военнослужащие из ХМАО с позывными «Байконур» и «Сундук» вывезли с поля боя в зоне СВО вражеский польский танк Б-3. Об этом сообщается в telegram-канале «Югра солдату».

«Наши защитники с позывными „Байконур“ и „Сундук“ привезти с поля боя трофей — вражеский Б-3 польской сборки», — говорится в сообщении. Бойцы отправились за своим танком Т-90, но благодаря слаженной работе двух экипажей смогли без потерь вывезти и технику врага.

Уточняется, что у польского танка повреждения минимальны. После осмотра его могут ввести в состав роты.

Военнослужащие из батальона «Югра», которые находятся в зоне СВО, инициировали реконструкцию памятника советским воинам в Авдеевке. Восстановить его планируется к 9 мая.

Вражеский танк доставили югорские бойцы с поля боя
Вражеский танк доставили югорские бойцы с поля боя
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Военнослужащие из ХМАО с позывными «Байконур» и «Сундук» вывезли с поля боя в зоне СВО вражеский польский танк Б-3. Об этом сообщается в telegram-канале «Югра солдату». «Наши защитники с позывными „Байконур“ и „Сундук“ привезти с поля боя трофей — вражеский Б-3 польской сборки», — говорится в сообщении. Бойцы отправились за своим танком Т-90, но благодаря слаженной работе двух экипажей смогли без потерь вывезти и технику врага. Уточняется, что у польского танка повреждения минимальны. После осмотра его могут ввести в состав роты. Военнослужащие из батальона «Югра», которые находятся в зоне СВО, инициировали реконструкцию памятника советским воинам в Авдеевке. Восстановить его планируется к 9 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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