Бойцы СВО из ХМАО восстановят памятник советским воинам в Авдеевке. Фото

23 апреля 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Бойцы из батальона «Югра» решили восстановить памятник советским воинам в Авдеевке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из батальона «Югра», которые находятся в зоне СВО, инициировали реконструкцию памятника советским воинам в Авдеевке. Об этом URA.RU сообщил сопредседатель штаба Общероссийского народного фронта в ХМАО Владимир Меркушев. «Бойцы попросили провести сбор средств на восстановление памятника советским воинам в Авдеевке. Этот памятник несколько раз был облит краской, сзади разбит, то есть находится в ужасном состоянии. Военнослужащие батальона „Югра“ решили заменить фигуру солдата», — рассказал Меркушев. По его словам, восстановить памятник планируют к 9 мая. Скульптура солдата из стеклофибробетона уже изготовлена. Осталось дополнить ее отдельными деталями и составить план монтажа фигуры. За счет собственных средств бойцы уже оплатили часть стоимости мемориала. Остальную сумму, а это порядка 700 тысяч рублей, еще предстоит собрать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие из батальона «Югра», которые находятся в зоне СВО, инициировали реконструкцию памятника советским воинам в Авдеевке. Об этом URA.RU сообщил сопредседатель штаба Общероссийского народного фронта в ХМАО Владимир Меркушев. «Бойцы попросили провести сбор средств на восстановление памятника советским воинам в Авдеевке. Этот памятник несколько раз был облит краской, сзади разбит, то есть находится в ужасном состоянии. Военнослужащие батальона „Югра“ решили заменить фигуру солдата», — рассказал Меркушев. По его словам, восстановить памятник планируют к 9 мая. Скульптура солдата из стеклофибробетона уже изготовлена. Осталось дополнить ее отдельными деталями и составить план монтажа фигуры. За счет собственных средств бойцы уже оплатили часть стоимости мемориала. Остальную сумму, а это порядка 700 тысяч рублей, еще предстоит собрать.