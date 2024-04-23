Военнослужащие из батальона «Югра», которые находятся в зоне СВО, инициировали реконструкцию памятника советским воинам в Авдеевке. Об этом URA.RU сообщил сопредседатель штаба Общероссийского народного фронта в ХМАО Владимир Меркушев.
«Бойцы попросили провести сбор средств на восстановление памятника советским воинам в Авдеевке. Этот памятник несколько раз был облит краской, сзади разбит, то есть находится в ужасном состоянии. Военнослужащие батальона „Югра“ решили заменить фигуру солдата», — рассказал Меркушев. По его словам, восстановить памятник планируют к 9 мая.
Скульптура солдата из стеклофибробетона уже изготовлена. Осталось дополнить ее отдельными деталями и составить план монтажа фигуры. За счет собственных средств бойцы уже оплатили часть стоимости мемориала. Остальную сумму, а это порядка 700 тысяч рублей, еще предстоит собрать.
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