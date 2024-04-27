В Хмельницкой области слышны взрывы, пишет 24 канал
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Хмельницкой области прогремели взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
«В Хмельницкой области слышали взрывы», — говорится в сообщении 24 канала. Там добавили, что в области ранее была объявлена воздушная тревога.
Военные ВС РФ 6 апреля ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщал военблогер Кирилл Федоров в своем telegram-канале.
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