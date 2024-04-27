27 апреля 2024

В Хмельницкой области прогремели взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прямое попадание в ТЦ в Калининском районе Донецка. Донецк, ДНР, мчс, дым, пожар, тушение, обрушение, последствия, спасатели, прилет, разбор завалов, задымление, разрушения, обстрел, взрыв
В Хмельницкой области слышны взрывы, пишет 24 канал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Хмельницкой области прогремели взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

«В Хмельницкой области слышали взрывы», — говорится в сообщении 24 канала. Там добавили, что в области ранее была объявлена воздушная тревога.

Военные ВС РФ 6 апреля ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщал военблогер Кирилл Федоров в своем telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Хмельницкой области прогремели взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога. «В Хмельницкой области слышали взрывы», — говорится в сообщении 24 канала. Там добавили, что в области ранее была объявлена воздушная тревога. Военные ВС РФ 6 апреля ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщал военблогер Кирилл Федоров в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...