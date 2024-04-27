В Хмельницкой области прогремели взрывы

28 апреля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

В Хмельницкой области слышны взрывы, пишет 24 канал Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Хмельницкой области прогремели взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога. «В Хмельницкой области слышали взрывы», — говорится в сообщении 24 канала. Там добавили, что в области ранее была объявлена воздушная тревога. Военные ВС РФ 6 апреля ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщал военблогер Кирилл Федоров в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Хмельницкой области прогремели взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога. «В Хмельницкой области слышали взрывы», — говорится в сообщении 24 канала. Там добавили, что в области ранее была объявлена воздушная тревога. Военные ВС РФ 6 апреля ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщал военблогер Кирилл Федоров в своем telegram-канале.