27 апреля 2024

В Курганской области за сутки освободились от воды 54 участка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, наводнение, потоп
Подтопленными остаются тысячи жилых и дачных домов Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

За последние сутки в Звериноголовском и Притобольном округах Курганской области от воды освободились девять жилых домов и 45 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«За прошедшие сутки в двух округах (Звериноголовский, Притобольный) в четырех населенных пунктах (Звериноголовское, Лебедевка, Бугровое, Ялым) от воды освободились девять жилых домов и 45 приусадебных участков. Подтопленными остаются 2102 жилых и 6849 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог в семи муниципальных образованиях», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Курганцы со снижением воды начинают наводить порядок в местах, где прошло наводнение — люди сушат дома, убирают мусор и подают заявления на оказание материальной помощи. Курганские власти увеличили выплаты для граждан, пострадавших от наводнения. По частичной утрате имущества размер матпомощи увеличен с 30 до 50 тысяч рублей, по полной — с 50 до 100 тысяч рублей. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За последние сутки в Звериноголовском и Притобольном округах Курганской области от воды освободились девять жилых домов и 45 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «За прошедшие сутки в двух округах (Звериноголовский, Притобольный) в четырех населенных пунктах (Звериноголовское, Лебедевка, Бугровое, Ялым) от воды освободились девять жилых домов и 45 приусадебных участков. Подтопленными остаются 2102 жилых и 6849 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог в семи муниципальных образованиях», — сообщили в telegram-канале ведомства. Курганцы со снижением воды начинают наводить порядок в местах, где прошло наводнение — люди сушат дома, убирают мусор и подают заявления на оказание материальной помощи. Курганские власти увеличили выплаты для граждан, пострадавших от наводнения. По частичной утрате имущества размер матпомощи увеличен с 30 до 50 тысяч рублей, по полной — с 50 до 100 тысяч рублей. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...