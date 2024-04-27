В Курганской области за сутки освободились от воды 54 участка

28 апреля 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Подтопленными остаются тысячи жилых и дачных домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области За последние сутки в Звериноголовском и Притобольном округах Курганской области от воды освободились девять жилых домов и 45 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «За прошедшие сутки в двух округах (Звериноголовский, Притобольный) в четырех населенных пунктах (Звериноголовское, Лебедевка, Бугровое, Ялым) от воды освободились девять жилых домов и 45 приусадебных участков. Подтопленными остаются 2102 жилых и 6849 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог в семи муниципальных образованиях», — сообщили в telegram-канале ведомства. Курганцы со снижением воды начинают наводить порядок в местах, где прошло наводнение — люди сушат дома, убирают мусор и подают заявления на оказание материальной помощи. Курганские власти увеличили выплаты для граждан, пострадавших от наводнения. По частичной утрате имущества размер матпомощи увеличен с 30 до 50 тысяч рублей, по полной — с 50 до 100 тысяч рублей. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние сутки в Звериноголовском и Притобольном округах Курганской области от воды освободились девять жилых домов и 45 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «За прошедшие сутки в двух округах (Звериноголовский, Притобольный) в четырех населенных пунктах (Звериноголовское, Лебедевка, Бугровое, Ялым) от воды освободились девять жилых домов и 45 приусадебных участков. Подтопленными остаются 2102 жилых и 6849 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог в семи муниципальных образованиях», — сообщили в telegram-канале ведомства. Курганцы со снижением воды начинают наводить порядок в местах, где прошло наводнение — люди сушат дома, убирают мусор и подают заявления на оказание материальной помощи. Курганские власти увеличили выплаты для граждан, пострадавших от наводнения. По частичной утрате имущества размер матпомощи увеличен с 30 до 50 тысяч рублей, по полной — с 50 до 100 тысяч рублей. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.