27 апреля 2024

В ЯНАО из-за ДТП с «КАМАЗом» пострадало три человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель легковушки и два пассажира госпитализированы из-за ДТП в ЯНАО Фото:

На 200-м километре трассы Коротчаево — Тазовский произошло столкновение иномарки и «КАМАЗа». В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки госпитализированы, передает УГИБДД МВД России по ЯНАО.

«На 200 км автодороги Коротчаево — Тазовский произошло столкновение двух транспортных средств. … В результате ДТП водитель легковушки и два пассажира доставлены в больницу», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, происшествие случилось из-за того, что водитель иномарки не справился с управлением. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске (ЯНАО) на пересечении улицы Ленина и проспекта Мира водитель автомобиля Toyota проехал на красный цвет светофора и столкнулся с KIA. В результате ДТП водитель KIA был госпитализирован.

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На 200-м километре трассы Коротчаево — Тазовский произошло столкновение иномарки и «КАМАЗа». В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки госпитализированы, передает УГИБДД МВД России по ЯНАО. «На 200 км автодороги Коротчаево — Тазовский произошло столкновение двух транспортных средств. … В результате ДТП водитель легковушки и два пассажира доставлены в больницу», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, происшествие случилось из-за того, что водитель иномарки не справился с управлением. Все обстоятельства происшествия выясняются. Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске (ЯНАО) на пересечении улицы Ленина и проспекта Мира водитель автомобиля Toyota проехал на красный цвет светофора и столкнулся с KIA. В результате ДТП водитель KIA был госпитализирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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