В ЯНАО из-за ДТП с «КАМАЗом» пострадало три человека. Фото

28 апреля 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Водитель легковушки и два пассажира госпитализированы из-за ДТП в ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 200-м километре трассы Коротчаево — Тазовский произошло столкновение иномарки и «КАМАЗа». В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки госпитализированы, передает УГИБДД МВД России по ЯНАО. «На 200 км автодороги Коротчаево — Тазовский произошло столкновение двух транспортных средств. … В результате ДТП водитель легковушки и два пассажира доставлены в больницу», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, происшествие случилось из-за того, что водитель иномарки не справился с управлением. Все обстоятельства происшествия выясняются. Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске (ЯНАО) на пересечении улицы Ленина и проспекта Мира водитель автомобиля Toyota проехал на красный цвет светофора и столкнулся с KIA. В результате ДТП водитель KIA был госпитализирован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 200-м километре трассы Коротчаево — Тазовский произошло столкновение иномарки и «КАМАЗа». В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки госпитализированы, передает УГИБДД МВД России по ЯНАО. «На 200 км автодороги Коротчаево — Тазовский произошло столкновение двух транспортных средств. … В результате ДТП водитель легковушки и два пассажира доставлены в больницу», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, происшествие случилось из-за того, что водитель иномарки не справился с управлением. Все обстоятельства происшествия выясняются. Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске (ЯНАО) на пересечении улицы Ленина и проспекта Мира водитель автомобиля Toyota проехал на красный цвет светофора и столкнулся с KIA. В результате ДТП водитель KIA был госпитализирован.