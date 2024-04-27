На 200-м километре трассы Коротчаево — Тазовский произошло столкновение иномарки и «КАМАЗа». В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки госпитализированы, передает УГИБДД МВД России по ЯНАО.
«На 200 км автодороги Коротчаево — Тазовский произошло столкновение двух транспортных средств. … В результате ДТП водитель легковушки и два пассажира доставлены в больницу», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, происшествие случилось из-за того, что водитель иномарки не справился с управлением. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске (ЯНАО) на пересечении улицы Ленина и проспекта Мира водитель автомобиля Toyota проехал на красный цвет светофора и столкнулся с KIA. В результате ДТП водитель KIA был госпитализирован.
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На 200-м километре трассы Коротчаево — Тазовский произошло столкновение иномарки и «КАМАЗа». В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки госпитализированы, передает УГИБДД МВД России по ЯНАО. «На 200 км автодороги Коротчаево — Тазовский произошло столкновение двух транспортных средств. … В результате ДТП водитель легковушки и два пассажира доставлены в больницу», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, происшествие случилось из-за того, что водитель иномарки не справился с управлением. Все обстоятельства происшествия выясняются. Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске (ЯНАО) на пересечении улицы Ленина и проспекта Мира водитель автомобиля Toyota проехал на красный цвет светофора и столкнулся с KIA. В результате ДТП водитель KIA был госпитализирован.