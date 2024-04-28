Baza сообщила подробности удара беспилотника по нефтебазе в Калужской области

Беспилотники 28 апреля атаковали нефтебазу «Калуганефтепродукт» в Калужской области. После падения двух летательных аппаратов произошел взрыв цистерны, содержащей около 700 кубических метров бензина.
«В результате падения двух БПЛА самолетного типа произошел взрыв цистерны с бензином объемом почти 700 кубических метров», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что через полчаса после этого третий беспилотник разбился на территории нефтебазы.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Ночью в районе нефтебазы упали три беспилотных летательных аппарата. Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил об этом, отметив, что никто не пострадал. Всего, по данным Минобороны РФ, было сбито 17 украинских беспилотников над различными областями России.
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