Песков: в России тоже есть западные деньги

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Россия может зеркально ответить на конфискацию Западом российских активов, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае конфискации западными странами замороженных российских активов, Россия также оставляет за собой право принять ответные меры, поскольку в ее распоряжении, в свою очередь, имеются финансовые ресурсы западных стран. Однако он подчеркнул, что пока рано делать какие-либо выводы по этому вопросу.

«Пока преждевременно об этом говорить. Во-первых, у России есть западные деньги различных структур. Наша страна может принять ответные меры», — ответил Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина. Он добавил, что возможное создание опасного прецедента может стать серьезным испытанием для западной экономической системы. Песков предположил, что иностранные инвесторы и государства будут более осторожны в своих действиях, если возникнет такая угроза.

Пресс-секретарь подчеркнул, что надежность и репутация могут быть потеряны очень быстро из-за необдуманных решений, что в дальнейшем потребует многолетнего восстановления. Песков уверен, что в случае возникновения подобных ситуаций Россия будет настаивать на защите своих интересов через судебные механизмы.

Немецкие власти препятствуют США в конфискации части замороженных российских активов Центробанка РФ. В Германии беспокоятся, что арест средств может привести к новым искам против Берлина из-за событий Второй мировой войны.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае конфискации западными странами замороженных российских активов, Россия также оставляет за собой право принять ответные меры, поскольку в ее распоряжении, в свою очередь, имеются финансовые ресурсы западных стран. Однако он подчеркнул, что пока рано делать какие-либо выводы по этому вопросу. «Пока преждевременно об этом говорить. Во-первых, у России есть западные деньги различных структур. Наша страна может принять ответные меры», — ответил Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина. Он добавил, что возможное создание опасного прецедента может стать серьезным испытанием для западной экономической системы. Песков предположил, что иностранные инвесторы и государства будут более осторожны в своих действиях, если возникнет такая угроза. Пресс-секретарь подчеркнул, что надежность и репутация могут быть потеряны очень быстро из-за необдуманных решений, что в дальнейшем потребует многолетнего восстановления. Песков уверен, что в случае возникновения подобных ситуаций Россия будет настаивать на защите своих интересов через судебные механизмы. Немецкие власти препятствуют США в конфискации части замороженных российских активов Центробанка РФ. В Германии беспокоятся, что арест средств может привести к новым искам против Берлина из-за событий Второй мировой войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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