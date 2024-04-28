Песков: в России тоже есть западные деньги

28 апреля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Россия может зеркально ответить на конфискацию Западом российских активов, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае конфискации западными странами замороженных российских активов, Россия также оставляет за собой право принять ответные меры, поскольку в ее распоряжении, в свою очередь, имеются финансовые ресурсы западных стран. Однако он подчеркнул, что пока рано делать какие-либо выводы по этому вопросу. «Пока преждевременно об этом говорить. Во-первых, у России есть западные деньги различных структур. Наша страна может принять ответные меры», — ответил Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина. Он добавил, что возможное создание опасного прецедента может стать серьезным испытанием для западной экономической системы. Песков предположил, что иностранные инвесторы и государства будут более осторожны в своих действиях, если возникнет такая угроза. Пресс-секретарь подчеркнул, что надежность и репутация могут быть потеряны очень быстро из-за необдуманных решений, что в дальнейшем потребует многолетнего восстановления. Песков уверен, что в случае возникновения подобных ситуаций Россия будет настаивать на защите своих интересов через судебные механизмы. Немецкие власти препятствуют США в конфискации части замороженных российских активов Центробанка РФ. В Германии беспокоятся, что арест средств может привести к новым искам против Берлина из-за событий Второй мировой войны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае конфискации западными странами замороженных российских активов, Россия также оставляет за собой право принять ответные меры, поскольку в ее распоряжении, в свою очередь, имеются финансовые ресурсы западных стран. Однако он подчеркнул, что пока рано делать какие-либо выводы по этому вопросу. «Пока преждевременно об этом говорить. Во-первых, у России есть западные деньги различных структур. Наша страна может принять ответные меры», — ответил Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина. Он добавил, что возможное создание опасного прецедента может стать серьезным испытанием для западной экономической системы. Песков предположил, что иностранные инвесторы и государства будут более осторожны в своих действиях, если возникнет такая угроза. Пресс-секретарь подчеркнул, что надежность и репутация могут быть потеряны очень быстро из-за необдуманных решений, что в дальнейшем потребует многолетнего восстановления. Песков уверен, что в случае возникновения подобных ситуаций Россия будет настаивать на защите своих интересов через судебные механизмы. Немецкие власти препятствуют США в конфискации части замороженных российских активов Центробанка РФ. В Германии беспокоятся, что арест средств может привести к новым искам против Берлина из-за событий Второй мировой войны.