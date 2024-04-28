ПВО РФ сбила пять украинских ракет ATACMS

Киев активно применяет американские ракеты
Системы противовоздушной обороны сбили в течение последних суток пять американских ракет ATACMS, которые США тайно поставили Киеву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За последние сутки было уничтожено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять оперативно-тактических ракет ATACMS, произведенных в США», — сообщает Минобороны. Информация опубликована в telegram-канале военного ведомства.
Ранее агентство Reuters сообщило, что американские власти тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS. В Пентагоне подтвердили эту информацию.
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