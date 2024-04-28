Армия и оружие ПВО РФ сбила пять украинских ракет ATACMS 28 апреля 2024 в 15:47 Размер текста - 17 + Киев активно применяет американские ракеты Фото: U.S. Army Системы противовоздушной обороны сбили в течение последних суток пять американских ракет ATACMS, которые США тайно поставили Киеву. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «За последние сутки было уничтожено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять оперативно-тактических ракет ATACMS, произведенных в США», — сообщает Минобороны. Информация опубликована в telegram-канале военного ведомства. Ранее агентство Reuters сообщило, что американские власти тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS. В Пентагоне подтвердили эту информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Системы противовоздушной обороны сбили в течение последних суток пять американских ракет ATACMS, которые США тайно поставили Киеву. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «За последние сутки было уничтожено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять оперативно-тактических ракет ATACMS, произведенных в США», — сообщает Минобороны. Информация опубликована в telegram-канале военного ведомства. Ранее агентство Reuters сообщило, что американские власти тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS. В Пентагоне подтвердили эту информацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям